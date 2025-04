DB kæmpede forgæves mod tophold

Tobias Hjorths sene reducering var ikke nok, da FB slog DB med 3-1.

Daniel Graae spillede sin første kamp for DB. Foto: Henrik Rosschou.

Dragør Boldklubs (DB) hold i københavnsserien kom på noget af en opgave mod rækkens nummer to, FB.

DB var taget til Frederiksberg med de tre nye, unge spillere Daniel Graae, Oliver Joost Albrechtsen og Julius Damkær i truppen. Der var afbud fra de erfarne kræfter Frederik Frost og Jonathan Bligaard, som måske kunne have styrket midtbanen.

FB satte sig tidligt på kampen

Det var DB, der spillede sig frem til kampens første afslutning. Den hurtige Kasper Walker blev sendt alene afsted mod FB-målet, og han var tæt på at overliste målmanden.

FB fik styr på deres spil og var styrende i kampen i lange perioder.

FB’s første farlige afslutning tog Mads Glæsner i DB-målet sig af, og trods de tre scoringer var han en stærk sidste skanse.

Der var bonus til topholdet ved FB’s næste angreb. Et hurtigt opspil på midten og en skarp aflevering i højreside blev resolut sendt diagonalt op i det lange hjørne. Flot sat ind!

FB satte efter scoringen DB under pres. Efter knap 20 minutters spil var FB tæt på endnu en scoring, men Glæsner i DB-målet fik med en hurtig reaktion afværget scoringen.

DB spillede sig frem til enkelte muligheder, men de direkte afslutninger manglede. Efter 36 minutter skiftede DB Oliver Joost ud – ind kom Victor Dyhl.

DB sluttede første halvleg med en god mulighed, men FB stod kompakt i forsvaret og fik ryddet op. Selvom FB dominerede halvlegen, blev DB ikke spillet under græstæppet.

I pausen blev Tobias Hjorth på bænken. Han blev erstattet af Julius Damkær.

Julius Damkær (forrest) fik debut mod FB. Her ses han sammen med sin bror, Tobias Damkær (til højre). Foto: Henrik Rosschou.

FB udnyttede chancerne

I anden halvleg stod Kasper Walker for første afslutning på FB’s mål. Walker udnyttede igen sin hurtighed – men afslutningen strøg tæt forbi mål.

FB slog til med endnu en scoring efter 51 minutter. Det så ud, som om DB-spillerne stoppede op i den tro, at der var offside, men dommerens fløjte var tavs. FB fik prikket bolden i nettet bag et passiv forsvar. Dommeren anerkendte målet, og FB var foran 2–0.

FB-spillerne holdt DB nede og fik selv skabt nye angreb. Ti minutter inde i anden halvleg måtte Glæsner diske op med en dobbeltredning for at forhindrede endnu en FB-scoring. Først parrerede han bolden på mållinjen – og derefter forhindrede han scoring med et tigerspring mod højre.

Julius Krüger forlod banen efter knap en times spil efter at have spillet en flot kamp. Han havde flere vigtige indgreb uden at begå dumme frispark. Krüger blev erstattet af Daniel Graae.

I en periode overtog DB spillet og fik presset FB tilbage i eget forsvarszone – men Dragør-holdet formåede ikke at spille sig frem til de store muligheder.

DB skiftede Mathias Rahbek og Kasper Walker ud – ind kom Tobias Hjorth og Oliver Joost.

Med omkring ti minutter tilbage af kampen kom Oliver Joost frem til en afslutning, som havde fortjent en bedre skæbne. Bolden endte i nettaget.

DB-keeperen Mads Glæsner var indvolveret i drama foran DB-målet. Glæsner dykkede ned for at få fat på bolden. FB-spilleren trak sig dog ikke, men tacklede igennem og ramte Glæsner hårdt. Trods den hensynsløse handling ofte vil være til et rødt kort, takserede dommeren det kun til gult.

Sen DB-reducering tændte håbet kortvarigt

Med omkring fem minutter tilbage af kampen fik DB reduceret på et dejligt mål af Tobias Hjorth. Men netop som de mange DB-fans fornemmede muligheden for, at DB kunne hive uafgjort med tilbage til Dragør, bragte FB sig foran til 3–1 blot et minut efter. En våd klud i ansigtet på DB-holdet, som kunne have fået mere ud af kampen, hvis afslutningerne sad mere præcist.

Kampens dommer fløjtede kampen af efter fem minutters overtid.

Trods en vanskelig modstander kæmpede DB flot. De nye spillere skal alle nok få en lys fremtid på holdet. DB mangler måske en mere fast startelver uden så mange ændringer fra kamp til kamp.

Tobias Hjorth scorede sit første mål i DB-trøjen efter 19 kampe. Foto: Henrik Rosschou.

DB taber placering, men holder liv i håbet

Rundens første kamp blev spillet allerede tirsdag den 8. april. PI Fodbold, som er en af DB’s direkte modstandere i kampen om at undgå nedrykning, vandt 1–0 på udebane over Frem (2).

KFUM, der er bundprop i rækken, tabte torsdag hjemme til B1960. Kampen sluttede 2–3. Dagen efter vandt Husum BK 2–0 over Union.

Fremad Valby, der ligger lige over nedrykningsstregen, fik et enkelt point med fra opgøret mod Skovshoved IF, som sluttede 4–4.

Kastrup BK vandt på hjemmebane 2–1 over Vigerslev BK, mens NB Bornholm og FA2000 (2) hver fik et point efter resultatet 2–2.

Næste kamp Dragør Boldklub spiller mod Fremad Valby skærtorsdag den 17. april klokken 14 på hjemmebane.