Vi har modtaget:

Fjernvarmen og status

Onsdag den 15. januar blev kampagnen for fjernvarme skudt i gang.

Vi er nu to en halv måned henne – og der er knap to måneder til, at tilmeldingsfristen slutter, og vi ved, om der kommer fjernvarme i Dragør.

Derfor vil jeg gerne give en status og forsøge at perspektivere, hvorfor det er en god idé at få fjernvarme, samt give forskellige informationer.

Vi har afholdt tre store borgermøder i Hollænderhallen – tusind tak til de 1.300 borgere, som har deltaget, og tak til alle jer fra grundejerforeningerne, der har meldt sig som fjernvarmeambassadører.

Kommunens opgave

I 2022 indgik regeringen og Folketingets partier en klimaaftale. Her var meldingen helt klar: Naturgassen udfases senest i 2035, og kommunerne skal tilbyde fjernvarme, hvis det økonomisk er rentabelt.

Det ér rentabelt, og derfor tilbyder Dragør Kommune fjernvarme

Hvordan undgår vi en Odsherred-sag

Mange har været bekymret for, om Dragør kan ende med en stor gæld, ligesom det for eksempel er sket i Odsherred.

I Dragør har vi valgt kun at indføre fjernvarmen, hvis der er tilstrækkeligt med husstande, som tilmelder sig fjernvarme. Derfor kan vi ikke ende i den situation, hvor Dragør Kommune investerer et trecifret millionbeløb, uden at vi sikrer, at der er tilstrækkeligt med kunder.

Den beslutning har vi truffet for at passe på Dragørs økonomi og fremtid. Men det er klart, at det giver de udfordringer, at vi i fællesskab skal træffe beslutningen.

Kollektiv eller individuel varmeløsning

Regeringen har meldt ud, at gassen udfases. Dermed skal vi alle (der anvender naturgas, red.) have nye varmekilder.

Det kan vi gøre på to måder: Vi vælger hver vores individuelle varmekilde som varmepumpe, jordvarme, solceller eller andet – eller vi kan vælge en fælles kollektiv varmeløsning.

Fjernvarme er en kollektiv varmeforsyning, hvor varmen fordeles gennem et fælles rørnet. Varmen leveres af forsyningsselskabet CTR, der får varmen fra kraftværkerne, store varmepumper og gas, og på sigt planlægges med løsninger som geotermi og havvand.

Varmen er overvejende grøn, og Dragør er tilbudt varmen til samme pris, som borgerne i Gentofte, Gladsaxe, Frederiksberg, København og Tårnby betaler for varmen.

Jeg kan anbefale at se et oplæg fra april 2024 af direktøren for CTR, der fortæller om, hvor fjernvarmen kommer fra. Oplægget kan findes på Dragør Kommunes hjemmeside.

For at gennemføre fjernvarmen er økonomien beregnet på, at 65 procent af det nuværende varmeforbrug tilsluttes fjernvarme.

Hvis ikke vi gennemfører fjernvarmeprojektet nu, er den nuværende vurdering, at det på et senere tidspunkt vil være for dyrt at føre fjernvarmerørene til Dragør. Det skyldes, at vi laver udrulningen sammen med Tårnby Kommune.

TV 2 Kosmopol havde den 26. marts 2025 et indslag, der beskriver problemstillingen.

Kan biogas og Thyrafeltet redde os?

Der har i debatten været mange holdninger til både biogas og Thyrafeltet.

Det internationale energiagentur (IEA) har påpeget, at biogas udgør under én procent af Europas samlede gasforbrug. Selv med en massiv vækst i biogasproduktion vil den forblive en dråbe i det europæiske gasforbrug.

Samtidig udgør gasproduktionen fra Thyrafeltet også ganske lidt – i omegnen af én procent af gasbehovet. Og på Dragør Kommunes borgermøder om fjernvarme har professor Brian Vad Mathiesen tydeliggjort, at uanset hvad regeringen beslutter, er det ikke sikkert, at der vil blive leveret naturgas, da Evida har en opgave i at vurdere, hvor gasnettet kan lukkes ned.

Samtidig er prisen for naturgas den højeste i mange år – hvis vi ser bort fra prisen under energikrisen – og Danmarks forbrug af naturgas dækkes af gas fra både Rusland og flydende gas fra USA.

Den politiske situation

Regeringen var helt klar i deres udmeldinger i 2022. Her i 2024 og 2025 har energiministeren kommet med lidt spredte meldinger, som for mange borgere har skabt en usikkerhed om, hvorvidt naturgassen udfases.

Vi har en forpligtigelse til at planlægge efter de officielle udmeldinger fra regeringen, og det er det forlig, der er indgået med alle partier i 2022.

Hvis vi lod være med at planlægge efter dette, vil det have den betydning, at vi ikke kan tilbyde fjernvarme, når gassen udfases. Og så vil vi som kommunalbestyrelse være ansvarlig for, at alle husstande er overladt til egen planlægning. Det vil ikke være politisk ansvarligt, og derfor tilbyder vi nu fjernvarme. Så må hver enkelt borger træffe sin egen beslutning.

Hvad er status på tilmeldinger?

Vi skal opnå tilmelding fra det, der svarer til 65 procent af varmeforbruget.

Mandag den 7. april 2025 har et antal, der svarer til 62,2 procent af varmeforbruget, bedt om en kontrakt for at tilmelde sig bindende. Det er en stigning på 11 procentpoint fra forrige status for 14 dage siden.

Derudover er der aktuelt dialog med storkunder svarende til 4,1 procentpoint af varmeforbruget, hvor der kræves mere individuel beregning og rådgivning.

Så vi er godt på vej.

Illustration: Dragør Kommune.

Men alle os, der har bedt om en kontrakt via hjemmesiden for at tilmelde os forpligtende ved anvendelse af vores MitID, har en vigtig opgave. Når man har tilmeldt sig, får man kontrakten til underskrift. Denne kontrakt skal også underskrives og returneres – og er man for eksempel to ejere af ejendommen, skal begge skrive under.

Jeg søgte selv i januar, men har det nok som de fleste, at jeg ikke altid lige får returneret med det samme. Derfor har jeg først søndag den 6. april returneret min endelige kontrakt.

Så husk at tjekke din e-Boks for at returnere kontrakten.

Få svar på dine spørgsmål

Jeg oplever mange med spørgsmål og tvivl. Der er også mange rygter og myter om fjernvarme. Det er ikke unaturligt, for vi er blevet pålagt en opgave om at omlægge hele varmeforsyningen, og det er en stor opgave for os alle, der også giver anledning til usikkerhed.

Jeg vil gerne opfordre til, at du får afklaret alle de spørgsmål, du har, hos Tårnby Forsyning/Dragør Fjernvarme.

Du kan finde svar på hjemmesiden, og du kan ringe eller skrive til forsyningen. Hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester