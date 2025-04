Indre styrke i fokus

Anika Tronier holder foredrag for Dragør Rotary Klub om mentale mønstre og personlig udvikling.

Hvordan opnår man ægte styrke? Ifølge Anika Tronier kommer den ikke udefra, men indefra. Det er også omdrejningspunktet, når hun torsdag den 24. april gæster Dragør Rotary Klub med sit foredrag, der bygger på hendes bog Ægte styrke kommer indefra.

Her vil hun tage publikum med på en rejse ind i de indre mentale mønstre og give redskaber til at overvinde de barrierer, der ofte forhindrer os i at udleve vores fulde potentiale. Ifølge Tronier har vi alle en langt større styrke, end vi selv går og tror – men mange bliver bremset af gamle overbevisninger og begrænsende tankemønstre.

Foredraget finder sted på Dragør Strandhotel fra klokken 18.30 til 20.00, og det er muligt for interesserede gæster at deltage.

Deltagergebyr – tilmelding påkrævet senest den 21. april. Se mere på Dragør Rotary Klubs hjemmeside.