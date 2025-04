Flertal stemmer nej til strategi for mindre lufthavnsforurening

Dragør skal ikke arbejde med en strategi for at mindske støj og udledning af partikler og PFAS fra lufthavnen – forslaget er for bredt, lyder det fra udvalgsformand som baggrund for afvisning af forslag fra Sydamagerlisten.

Forurening fra lufthavnen har igen været til diskussion blandt kommunalpolitikerne. Foto: Tim Panduro.

Det er ikke op til – eller muligt for – Dragør Kommune at lægge strategier for at nedbringe forureningen fra lufthavnen.

Det mener et stort flertal af politikerne i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, der på det seneste møde stemte nej til et forslag fra Sydamagerlisten om, at Dragør Kommune skal lave en strategi for, hvordan Københavns Lufthavn kan nedbringe vand- og luftforureningen.

Kun Sydamagerlisten og liste T stemte for forslaget, som dels handlede om, at lufthavnen skulle indføre SAF, der er klimavenligt brændstof, dels skulle sikre støj- og partikelfri transport til og fra start- og landingsbaner og dels skulle arbejde for et ekstra rensningsanlæg, som hindrer udløb af PFOS – en type af miljøgiften PFAS – i Øresund og Køge Bugt. Sidstnævnte forslag er blevet overhalet af virkeligheden, som man kan læse i Dragør Nyt i dag.

Sydamagerlistens medlem i kommunalbestyrelsen, Flemming Blønd, begrunder over for Dragør Nyt forslaget med en bekymring for lufthavnens påvirkning – i dag og i en fremtid, hvor der er planer om at øge aktiviteten.

»Det er en af de få europæiske lufthavne, der tillader natflyvning, og der kommer stadig flere passagerer. Det betyder yderligere belastning for borgerne i Dragør og Tårnby. Andre steder har man kunnet løse nogle af udfordringerne, så man burde kunne lade sig inspirere af løsningerne,« siger han.

»Der bliver brugt mange kræfter på at måle på forureningen. Så hvorfor skal vi ikke bruge nogle kræfter på at nedbringe den?«

»Sig noget«

Flemming Blønd er bevidst om, at Dragør Kommune ikke kan bestemme, hvordan lufthavnen griber ind mod forureningsproblemerne. Alligevel mener han, at kommunen har en vis indflydelse.

»Vores borgmester sidder i lufthavnens udviklingsforum, og der er lige udpeget to medlemmer fra kommunalbestyrelsen, et fra de konservative og et fra Venstre, til lufthavnens nye dialogforum. Så vi har repræsentanter, der kan spørge til, hvad der hindrer lufthavnen i at lade sig inspirere af løsninger andre steder fra. Desværre hører de alle til et flertal, der stemte imod forslaget. Og det er bekymrende, for hvis kommunens egne repræsentanter i lufthavnens organer ikke siger noget, så sker der ikke noget.«

Forslaget blev afvist af et flertal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet, der tilsammen har fem af de syv medlemmer i udvalget.

Formanden for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Helle Barth, stemte nej på vegne af Venstre, selvom hun som sådan har sympati for forslaget.

»Jeg kan selv blive frustreret, når jeg træder ud fra rådhuset og bliver mødt af en lugt af jet fuel. Men vi kunne ikke stemme for forslaget, fordi der er nogle elementer, som vi ikke kan håndtere, og som er så bredt formuleret, at de ligger uden for det, vi som kommune kan have indflydelse på. Men vi har alle bekymringer om lufthavnen.«

Respekten er knækket

Flemming Blønd er ikke overrasket over, at de fleste af hans kollegaer i Klima-, By- og Erhvervsudvalget stemte imod forslaget.

»Der er kun én grund til, at de stemte imod, og det er, fordi forslaget kom fra Sydamagerlisten. Det er svært at forstå, at de ikke ønsker at gøre noget ved problemerne. Min respekt for kommunalpolitik fik et knæk på det møde.«

Afviser skarpt

Helle Barth afviser skarpt Flemming Blønds udlægning.

»Jeg vil slå fast, at det intet har at gøre med, at det kom fra Sydamagerlisten. Sådan er virkeligheden ikke. Vi arbejder gerne sammen på kryds og tværs,« siger hun.

»Vi kom med en opfordring til, at liste L sender sine bekymringer til lufthavnens dialogforum. Vi kunne ikke stemme for forslaget, men det betyder ikke, at vi ikke gør noget. Vi taler om lufthavnen i Grønt Råd, borgmesteren sidder i lufthavnens udviklingsforum, og vi har to repræsentanter i det nye dialogforum. Så vi trykker ind på flere parametre.«