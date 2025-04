Garnbutik er åbnet på Badstuevælen

Henriette Tietze er glad for de nye lokaler. Foto: Tim Panduro.

Efter tre år på Slippen i Dragør gamle by kunne Henriette Tietze i sidste uge byde velkommen til sine kunder i Strikbarts nye lokaler på Badstuevælen.

Baggrunden for flytningen er såre prosaisk. Ejeren har sat bygningen på Slippen til salg, så strikkebutikken måtte finde nye lokaler at sælge garnnøgler og strikkepinde fra.

De nye lokaler kommer dog også med flere fordele.

»De er større, lysere og tættere på resten af byens handelsliv,« siger Henriette Tietze, der glæder sig til at byde kunderne velkomne på det central torv.

Her vil hun også fortsætte med strikkecaféer, hvor folk mødes over deres håndarbejde, og som noget nyt vil hun udnytte den ekstra plads til flere arrangementer.

»Jeg kommer til at holde workshops, hvor man kan nørkle med særlige teknikker. De bliver koncentreret om enkelte temaer, hvor strikkecaféerne mere handler om netværk og samvær,« siger hun.

Ud over at strikning – naturligvis – er en interesse for Henriette Tietze, er det også nødvendigt at give ekstra oplevelser, når man skal drive en nichebutik i en mindre by.

»Jeg forsøger at skabe noget levende, både fordi det er en god oplevelse, og fordi det er vigtigt at give oplevelser, som man ikke kan få ved at handle på nettet,« siger hun.

»Hvis vi bruger det, vi hver især kan herude, så kan vi også løfte hinanden.«