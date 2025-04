Her er forslaget om en strategi for forurening fra lufthavnen

Støj- og partikelforurening er i fokus i det afviste forslag fra Sydamagerlisten om en strategi for, hvordan kommunen kan arbejde for at nedbringe forureningen fra lufthavnen.

Lufthavnen er endnu en gang i vælten. Foto: Tim Panduro.

Sydamagerlistens kuldsejlede forslag om en strategi for, hvordan kommunen kan arbejde for, at lufthavnen nedbringer forureningen, handler om flere forskellige elementer. Her er et overblik over hovedelementerne.

Luftforurening

Området omkring Københavns Lufthavn Kastrup er lige så forurenet med ultrafine partikler som den mest forurenede gade i København, H.C. Andersens Boulevard. Det viser en rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, bestilt af Miljøministeriet.

I Farnborough Airport uden for London, som ifølge Sydamagerlisten er Englands mest trafikerede business lufthavn, tilbyder man det miljøvenlige brændstof SAF til samme pris som almindeligt flybrændstof. Det har nedbragt forureningen markant.

Støjforurening

I Schiphol-lufthavnen i Amsterdam er man ifølge Sydamagerlisten i gang med at implementere »sustainable taxiing« med en speciel »taxibot«. Det indebærer, at alle fly transporteres til og fra start- og landingsbanerne uden at anvende egne motorer. Det betyder ifølge forslaget 95 procent mindre brændstof og en markant nedbringelse af luft- og støjforureningen.

Vandforurening

Der er i øjeblikket kun opstillet et rensningsanlæg, som skal nedbringe PFOS-udløb i Køge Bugt, skriver Sydamagerlisten. Der mangler et anlæg til at forhindre udløb af PFOS i Øresund og en øget kapacitet på nuværende anlæg (dette forslag er stillet, inden Dragør Nyt kunne bringe nyheden om, at et anlæg, der skal fjerne PFAS/PFOS, er på vej i lufthavnen, red.).