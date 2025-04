Vi har modtaget:

Hvad du ikke kan forklare, kan ikke forsvares

Ak ja, nu kaster jeg mig alligevel ud i et debatindlæg om fjernvarme. Det havde jeg ellers lovet mig selv at holde mig langt væk fra. Men de sidste måneder har desværre vist mig, at diskussionen om fjernvarme i Dragør er en glohed kartoffel, som næsten er ved at blive giftig.

Lad os slå fast med tolvtommersøm, at som udgangspunkt er der ingen onde eller dårlige hensigter forbundet med, om du er tilhænger eller modstander af fjernvarme. Vi skal gå efter bolden og sagen i stedet for at blive personlige og lade et superkompliceret spørgsmål og valg splitte os til atomer.

Mit standpunkt omkring tilmelding af fjernvarme er et klart nej tak, da mit beslutningsgrundlag er alt for usikkert. Jeg forstår simpelthen ikke de informationer, vi ellers får i rigt mål. Derfor tør jeg ikke løbe en fremtidig risiko, når min viden er begrænset.

Hvor ligger hunden så begravet? Hvordan kommer vi videre?

Politikerne ønsker åbenlyst, at vi skal have fjernvarme. De ønsker det så meget på vores fælles fremtidige vegne, at de har tilmeldt vores kommunale ejendomme fjernvarme med de omkostninger, det medføre os som borgere.

Er det så mig, der er noget galt med?

Da jeg nok ikke står alene, vil jeg gerne dele min tvivl, mine spørgsmål og overvejelser om fjernvarmen her. Så håber jeg, at vores borgmester som ansvarlig vil komme med nogle klare og forståelige svar, som kan afhjælpe min usikkerhed.

Første spørgsmål: I sin tid var årsagen til snakken om fjernvarme, at gassen skulle udfases. Vi skulle primært være uafhængige af russisk gas. I dag og de næste 20–30 år frem er det usandsynligt, at der bliver mangel på gas. Derfor er hele forudsætningen for at installere fjernvarme vel forsvundet?

Andet spørgsmål: Er der forskel på forsyningssikkerheden mellem gas og fjernvarme?

Tredje spørgsmål: Fjernvarme er med installering og i drift miljøbelastende. Kan man frygte, at fjernvarme bliver mere miljøbelastende end vores nuværende gasforsyning eller andre alternative energikilder?

Fjerde spørgsmål: Det går over min forstand, hvorfor vi i Dragør får en anden økonomisk ordning ved tilmelding til fjernvarme end i Tårnby. Rygterne går på, at det skyldes, at nogle lokale erhvervsdrivendes interesser skal tilgodeses. Hvad er op og ned i den sag?

For mig er det et kardinalpunkt som forbruger, at et fælles fjernvarmeselskab selvfølgelig har samme betaling og betingelser hos alle forbrugere, der er tilmeldt. Det er vel desuden meningsløst bureaukratisk, ugennemsigtigt og dermed mere dyrt for os som forbrugere at have ét selskab og to ordninger?

Femte spørgsmål: Reklamer, stormøder og breve sendt til os har været meget ensporet og uden tanke på alternativer. »Hvad hvis vi fortsætter med gassen?« Kommunikationsmæssigt er det uheldigt, synes jeg.

Hvor stort et beløb er afsat til reklamer, information og pr i forbindelse med, at vi skal beslutte, om vi vil have fjernvarme i Dragør?

Sjette spørgsmål: Hvis el var billig eller gratis, er elopvarmning så bedst og mest bæredygtigt? Vores elnet skal vel alligevel udbygges i den nærmeste fremtid?

Syvende spørgsmål: Hvorfor er der ikke solceller på kommunens ejendomme og krav om solceller på al nybyggeri? Her er der vel meget billig grøn energi at hente med få investeringer.

Ottende spørgsmål: Mit sidste spørgsmål til borgmesteren og de øvrige politikere er af mere politisk karakter.

Jeg er klar tilhænger af atomkraft. I december var jeg så heldig at besøge Copenhagen Atomics, der har til huse i hjertet af Amager. Copenhagen Atomics er langt fremme med en banebrydende billig og grøn teknologi til at producere energi. Allerede i dag får vi el fra udlandet, der er produceret med atomkraft. Hvad er jeres politiske holdninger til atomkraft på dansk jord?

Ingen tvivl om, at vi er blevet fodret med information om fjernvarmen i annoncer, breve, busreklamer, debatindlæg, borgermøder med videre. Der, hvor jeg mener, at kommunikationen er gået helt galt, er, at argumenterne har været skævvredet, ensidige og uklare. Derfor kan jeg ikke forsvare fjernvarme i Dragør på det grundlag, som jeg har læst til dato.

Man har naturligvis et standpunkt, til man tager et nyt – og måske kan tydelige svar på mine spørgsmål gøre mig klogere.

Indtil videre siger jeg nej tak til fjernvarme!

Med venlig hilsen

Anne Grønlund

Kandidat til KV25 i Dragør