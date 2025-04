Seriehærværk på Sydstranden: Flere bilejere fik dækkene skåret op

Mindst syv biler fik natten til søndag skåret dækkene op i området omkring Sydstranden.

Den lille flænge tyder på, at dækket er skåret op med en kniv. Privatfoto: Jesper West.

Flere borgere i området omkring Sydstranden vågnede søndag morgen op til en ubehagelig overraskelse: Deres bildæk var punkteret. Der er sandsynligvis tale om seriehærværk, og flere af sagerne er nu meldt til politiet.

Mindst syv biler

Søndag morgen blev Jesper West, der bor på Hvidtjørnen, opmærksom på hærværket. En nabo sendte ham et billede af hans bil med fladt dæk. Da han ville løfte bilen for at fjerne vægten fra dækket, opdagede han, at det ikke var et almindeligt punkteret dæk – det var blevet skåret op med et skarpt objekt.

»Der var en tydelig flænge på cirka to centimeters bredde. Det samme gjaldt min nabos bil. Så begyndte det at gå op for os, at det ikke bare var uheld,« fortæller Jesper West.

Da han lavede et opslag i Facebook-gruppen Vores Dragør, strømmede det ind med meldinger fra andre beboere i området. Her blev det klart, at mindst syv bilejere har været udsat for samme form for hærværk natten til søndag.

I kommentarsporet til opslaget blev der også berettet om både punkterede knallerter og opskårede cykeldæk.

Hærværk kan straffes med både bøde og fængselsstraf. Privatfoto: Jesper West.

Sagen er nu anmeldt til politiet. Men der er ingen vidner og umiddelbart heller ingen overvågning, og det kan derfor blive svært at opklare, hvem der står bag.

Jesper West håber, at politiet tager sagen alvorligt, netop fordi omfanget gør den usædvanlig.

»Havde det været én bil, kunne man tro, det var en tilfældighed eller ballade. Men når det er så mange biler i samme område, er det en alvorlig sag,« siger han.

Han håber også, at politiet vurderer sagen som seriehærværk – ikke kun for opklaringsarbejdets skyld, men også fordi det kan få betydning for bilejernes dækning hos forsikringsselskaberne.

Få spor at gå efter

For Jesper West og hans familie kom hærværket særligt ubelejligt, da de søndag skulle køre på påskeferie. Heldigvis har familien to biler, så de slap for at ændre planer.

»Det er jo uoverskueligt for dem, der stod og skulle bruge bilen. For du kan ikke bare skifte ét dæk – du skal skifte to. Og det er ikke nemt at finde nogen, der kan hjælpe en søndag,« siger han.

Han ved, at det er en sag, der er svær at opklare uden vidner. Selv har han spekuleret på, om det kan være lokale unge, der keder sig i weekenderne. Jesper West understreger dog, at han ikke vil hænge nogen ud uden beviser – men mener, at der bør være fokus på, hvad unge mennesker i Dragør har af tilbud og aktiviteter.

Dragør Nyt har været i kontakt med Københavns Politi, som på nuværende tidspunkt ikke kan udtale sig om sagen.

Ifølge straffeloven er den almindelige strafferamme for hærværk bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Udøves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig i hærværk, kan straffen stige til fængsel i op til 6 år.