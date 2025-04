Børnesko med plads til familien: Helle og Maria prioriterer trivsel frem for vækst

Helle og Maria driver børneskobrandet Gogsig fra Dragør, hvor sundhed, bevægelsesfrihed og familieliv går hånd i hånd med forretningen.

Da Helle Gøgsig og Maria Hansen mistede deres jobs, stod de over for et valg: Skulle de søge nye stillinger i det etablerede erhvervsliv, eller gå deres egne veje?

I dag står de to kvinder bag Gogsig – en virksomhed, der netop har fået både kontor og lager på A.P. Møllers Allé i Dragør. Gogsig producerer børnesko, hvor sundhed og bevægelsesfrihed er i fokus. Men endnu vigtigere har de skabt en forretning, hvor familieliv og trivsel er lige så vigtigt som bundlinjen.

Både Helle Gøgsig og Maria Hansen havde i årevis arbejdet i det private erhvervsliv, men da Helle Gøgsig mistede sin stilling under coronapandemien, blev hun tvunget til at gentænke sit arbejdsliv.

»Jeg var meget i tvivl om, hvad jeg skulle, da mit job blev nedlagt. Skulle jeg være selvstændig, eller skulle jeg tilbage i et job, hvor jeg arbejder 50 timer om ugen som enlig mor? Hele tanken om at være selvstændig blev mere og mere varm, fordi jeg kunne styre min egen hverdag,« fortæller Helle Gøgsig.

Fra frustration til forretning

Helle Gøgsigs vej til iværksætteri startede med en simpel frustration. Hun kunne ikke finde en sko, der passede hendes søns fødder. De fleste børnesko var for smalle og ufleksible, og det blev begyndelsen på en idé.

Kvinderne har fået et stort lagerrum på A.P. Møllers Allé. Foto: Freja Bundvad.

»Jeg begyndte at undersøge markedet og fandt frem til konceptet bag barfodsko. Jeg kunne se, at der var et behov – ikke kun for min egen søn, men for mange andre børn,« siger hun.

I sit tidligere job havde hun arbejdet med produktion og logistik, så det med at tage kontakt til en fabrik, der kunne producere den perfekte sko, var ikke svært for hende.

Og da første skridt var taget, gik der ikke længe, før virksomheden Gogsig var stiftet og kunne lancere en af Danmarks første barfodssko til børn.

Maria Hansen, der selv er mor til to, fulgte med fra sidelinjen helt fra begyndelsen.

»Jeg var en af dem, Helle rådførte sig med i starten. Hun sendte sko til mine børn, og jeg kunne med det samme se forskellen i, hvordan de bevægede sig. Da jeg stoppede på mit arbejde, gav det pludselig mening at tage springet og blive en del af virksomheden,« fortæller hun.

Vokseværk

Barfodssko er stadig et relativt nyt fænomen i Danmark, men internationalt vinder de frem.

»Mange voksne har problemer med knyster og rygsmerter på grund af dårligt fodtøj. Hvis man starter tidligt med sko, der giver foden frihed, kan man undgå mange af de problemer senere i livet,« forklarer Helle Gøgsig.

Gogsigs sko er håndlavede af naturlige materialer, og virksomheden arbejder tæt sammen med fysioterapeuter for at sikre, at skoene er sunde for børnefødder.

I starten havde virksomheden både kontor og lager i Helle Gøgsigs stue i Ørestad. Herfra designede hun skoene, holdt møder med fabrikkerne i Portugal og sendte varer afsted til kunderne.

Men virksomheden voksede ud af lejligheden, og de lejede et lagerlokale på A.P. Møllers Allé i Dragør. I januar flyttede de også kontoret til Dragør, og placeringen giver god mening for dem begge.

»Jeg bor i Dragør, og min kærestes familie er herfra. Det giver en kæmpe fleksibilitet i hverdagen, når der er brug for en hjælpende hånd,« siger Maria Hansen.

Langsom vækst og nye produkter

Siden den første sko blev solgt i august 2022, har Gogsig oplevet en markant vækst. Sidste år fordoblede virksomheden sin omsætning, og kvinderne forventer en lignende udvikling i år. Men selvom forretningen vokser, holder Helle Gøgsig og Maria Hansen fast i deres værdier.

»Vi vil gerne ud over rampen, vi vil gerne sælge, og vi vil gerne være store, men vi vil også gerne gøre det i vores eget tempo og huske vores familie. Vi ved godt, at vi har en rigtig god forretning og et kæmpe vækstpotentiale, men vi vil ikke have en masse investorer, der forventer, at vi bliver en milliardforretning i morgen,« siger Maria Hansen.

I år lancerer Gogsig deres første kollektion af barfodssko til kvinder, og på sigt vil de gerne udvide sortimentet yderligere.

»Jeg tror på, at det er fremtiden. Når folk finder ud af, hvad det gør, og at mange voksne har ondt i ryggen, fødderne og knyster på grund af de sko, de har gået i, så tror jeg, at flere og flere vil få øjnene op for det,« siger Maria Hansen.

For de to iværksættere er succesen ikke kun målt i omsætning, men i friheden til at forme deres eget arbejdsliv.

»Når vi en dag har flere ansatte, vil vi stadig have en arbejdsplads, hvor trivsel og balance er i centrum,« siger Maria Hansen.