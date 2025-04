Flot indsats ved kræftindsamling

Dragør bidrog med over 128.000 kroner til kampen mod kræft.

Søndag den 6. april gik 60 frivillige indsamlere på gaden i Dragør for at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. På landsplan deltog mere end 17.000 frivillige, og resultatet blev hele 35,5 millioner kroner til forskning i kræft, støtte til patienter og pårørende samt forebyggende arbejde.

I Dragør nåede indsamlingsbøtterne op på i alt 128.676,50 kroner, hvilket svarer til 2.144,60 kroner per bøtte. Det er næsten på niveau med sidste års resultat.

Vejret var på indsamlingsdagen køligt, men solrigt, hvilket skabte fine rammer for at møde borgerne rundt i byen.

Efter endt indsamling samledes børn og voksne til optælling og en velfortjent pause med lidt forplejning. Her var der også tid til at udveksle oplevelser fra dagen og glæde sig over det flotte resultat.

Indsamlingsleder Benny Brandt-Jensen sender en stor tak til Dragørs borgere, som tog godt imod indsamlerne, og til alle, der lagde kræfter i indsamlingen.

Næste års indsamling finder sted søndag den 19. april.