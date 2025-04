Lufthavnen overvejer taxibots og arbejder for mere partikelfrit brændstof

Københavns Lufthavns direktør for bæredygtighed har svaret på en stribe spørgsmål om forureningsproblematikker.

Den hollandske lufthavn Schiphol bruger taxibots til at transportere fly, så de ikke skal køre på egen motorkraft. Foto fra Schiphol.

Sydamagerlistens forslag i Dragørs Klima-, By- og Erhvervsudvalg om at lave et grundlag for en strategi for at nedbringe forureningen i Københavns Lufthavn blev tidligere på måneden afvist af et flertal af udvalgets politikere.

I Københavns Lufthavn er man dog opmærksom på nogle af de løsningsmodeller, som Sydamagerlisten ridser op i sit forslag. Det fremgår af en stribe svar fra Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn.

Dragør Nyt havde bedt om et interview, men lufthavnens kommunikationsafdeling ønskede kun at levere skriftlige svar. Dragør Nyts spørgsmål fremgår her – med Maria Skottes svar under dem.

Gør det indtryk, at sådan en sag rejses politisk?

»I Københavns Lufthavn er vi opmærksomme på debatten om vores miljøpåvirkning, og vi anerkender, at det forurener, når man driver en stor, international lufthavn. Ligesom vores naboer er vi selvfølgelig interesserede i, at forureningen er så lille som muligt. Vi har et stort fokus på at håndtere flyene, så de bruger mindst muligt brændstof og dermed forurener så lidt som muligt, mens de er hos os. Blandt andet beder vi piloterne om, at de kun har én motor tændt, når flyet taxier fra landingsbanen og ind til gaten. Vi kobler flyene på lufthavnens elektricitet og aircondition, lige så snart flyet ankommer til gaten, så piloterne kan slukke for hjælpemotoren og dermed forureningen. Og lige nu er vi ved at installere varmefølsomme kameraer, der ved hjælp af kunstig intelligens skal holde øje med, at hjælpemotorerne ikke bliver brugt mere end højst nødvendigt.«

Kigger I i retning af for eksempel Schiphol, når det handler om støj- og partikelfri transport af fly før afgang og efter landing, når I ved, at en stor del af den ultrafine partikeludladning og en del af støjgenerne kommer fra transport/motorer før afgang og efter landing?

»Vi kigger altid efter nye tiltag og henter inspiration fra andre lufthavne. Netop taxibots, som de bruger i Schiphol, er en teknologi, som vi er ved at undersøge, om vi også kan bruge i København. Lufthavne er forskellige, og i Schiphol taxier flyene væsentligt længere til og fra landingsbanerne, end de gør hos os. Derfor er vi ved at finde ud af, hvilken effekt taxibots eventuelt kan have på luftkvaliteten i netop vores lufthavn.«

Kigger I i retning af for eksempel Farnborough, der har høje ambitioner om at skifte til SAF og allerede er undervejs?

»Det er ingen tvivl om, at det mest effektive middel mod flyenes luftforurening er nye, fossilfri brændstoffer. De bruges allerede i flyene, men udfordringen er, at der ikke produceres nok, og at de er dyrere end fossilt brændstof. Fra i år skal der være iblandet mindst to procent fossilfrit brændstof i flybrændstoffet i EU. Kravet stiger til seks procent i 2030 og til 70 procent i 2050. Det er interessant at se, hvad de gør i Farnborough. Københavns Lufthavn hverken køber eller sælger brændstof selv, men vi engagerer os stærkt i flere partnerskaber for at fremme udviklingen og produktionen af fossilfri brændstoffer. Blandt andet er vi gået sammen med Copenhagen Infrastructure Partners, SAS og Aalborg Lufthavn om at promovere en dansk produktion af e-SAF, der laves af vedvarende energi, vand og CO₂,« skriver Marie Skotte.

»I EU-projektet Alight har vi i Københavns Lufthavn testet og dokumenteret, at udledningen af ultrafine partikler falder med 30 procent, når der er 34 procent fossilfrit brændstof i tanken. Derfor skubber vi på for, at der kommer mere af det på markedet. I Luftfartens Klimapartnerskab foreslår vi, at man bruger den nye passagerafgift til en dansk produktion af fossilfrit brændstof. Samtidig anbefaler vi, at man på den korte bane undersøger mulighederne for at udbrede såkaldte lavaromatiske brændstoffer. Det er almindeligt flybrændstof, der er blevet renset for mange af de stoffer, der bliver til partikler i en flymotor, og det vil have en effekt på luftforureningen.«