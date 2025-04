Vi har modtaget:

Sikker, grøn og billig varme

Venstre i Dragør bakker op om fjernvarmen.

Fjernvarme er fremtidens varmeløsning – og den fremtid er heldigvis godt på vej til Dragør. Derfor er det nu, at man som boligejer skal tage stilling til, hvordan man vil opvarme sit hjem fremover.

For os er svaret klart: Fjernvarme er det mest fornuftige valg – både for klimaet, pengepungen og ikke mindst forsyningssikkerheden i en tid, hvor verden er blevet meget mere uforudsigelig.

Fjernvarme er ikke bare en grøn løsning – det er også en fælles løsning. Hvor varmepumper og andre alternativer lægger ansvaret på den enkelte husstand, er fjernvarme en kollektiv løsning, hvor vi løfter i flok. Det giver både økonomiske og klimamæssige fordele – og ikke mindst ro i maven.

Gas på vej ud – bliver ikke billigere

Mange boliger i Dragør opvarmes i dag med naturgas. Men det er en løsning med begrænset levetid.

Naturgas er et fossilt brændstof, som både Danmark og EU ønsker at udfase hurtigst muligt. Dels ud fra ønsket om udfasning af fossile brændstoffer, men også for at mindske afhængigheden af importeret gas.

Biogas bliver ofte nævnt som et grønt alternativ, men på europæisk plan dækker det kun en lille del af behovet – og det er i dag ikke økonomisk konkurrencedygtigt uden massive tilskud. Dermed er der også stor risiko for forsyningssikkerheden og stigende priser fremover i en konfliktfyldt verden. Det gør fjernvarme til et mere realistisk valg her og nu.

Sikker og stabil løsning

Fjernvarme er derimod en kollektiv og stabil løsning, hvor forsyningen kommer fra danske kilder og lokale systemer. Det giver tryghed – både i hverdagen og i krisetider.

Fjernvarmesystemer bruger overskudsvarme fra elproduktion og industri, og de kan nemt tilpasses nye grønne energikilder som varmepumper, solvarme og geotermiske løsninger. Det betyder, at vi ikke er afhængige af enkeltstående energikilder eller internationale leverancer. Det betyder også en meget større stabilitet i varmeregningen, da fjernvarmen jo ikke alene er afhængig af el som energikilde, men tværtimod kan udnytte perioder med dyr strøm ved at skifte til andre energikilder.

Fjernvarmen er også mere modstandsdygtig over for tekniske nedbrud. Hvor en husstand med gas eller varmepumpe selv står med hele ansvaret for vedligehold og drift, har fjernvarmekunder en stabil og professionel leverandør, der sikrer oppetid og service.

Færre bekymringer

For den enkelte boligejer betyder fjernvarme mindre bøvl og færre bekymringer.

Der er heller ikke behov for at installere store enheder i huset eller haven, som det er tilfældet med varmepumper – noget, der især kan være besværligt i tæt bebyggede områder, som vi har mange af i Dragør.

Desuden er fjernvarme både lydløs og usynlig i hverdagen. Den kræver minimal plads og indgriben i boligen og er dermed ideel for dem, der ønsker en komfortabel og fremtidssikret løsning uden tekniske spekulationer.

Endelig er erfaringen også, at boliger med en god varmeløsning som fjernvarme vurderes allermest positivt af potentielle købere end boliger med for eksempel gas eller oliefyr som varmekilde, der ligger langt lavere i vurderingen. Det har konsekvenser for boligværdierne.

Ofte billigere og bedre for boligen

Økonomisk er fjernvarme konkurrencedygtig. De fleste vil opleve lavere samlede varmeudgifter, når alle udgifter, afskrivninger og forretning indregnes. Fjernvarmeselskaber er nonprofit og arbejder målrettet på at holde priserne stabile.

Samtidig kan fjernvarme være med til at øge værdien af din bolig. Flere og flere boligkøbere efterspørger energieffektive og fremtidssikrede opvarmningsformer – og her står fjernvarme stærkt, mens gasfyr og ældre løsninger kan trække værdien ned.

Selvom moderne varmepumper er blevet mere effektive, kræver de stadig el som primær energikilde. Det betyder, at prisen på varme kan svinge voldsomt afhængig af elpriserne.

Fjernvarme er derimod fleksibel og kan skifte mellem forskellige varmekilder, herunder overskudsvarme og grøn strøm, afhængigt af, hvad der løbende er billigst – hvilket giver mere stabile og forudsigelige priser.

Nu eller aldrig – din tilmelding gør en forskel

Dragør Kommune arbejder målrettet for at udrulle fjernvarme til hele området, men for at vi kan komme videre med dette vigtige projekt, kræver det, at mange tilmelder sig inden den 1. juni.

I alt skal der være tilmeldinger, der dækker minimum 65 procent af energibehovet. Derfor er det vigtigt, at vi som borgere tager ansvar og bakker op om projektet. Kommer vi ikke på fjernvarmen nu, bliver det formentlig aldrig taget op igen – og så må hver boligejer finde sin egen løsning.

På kommunens hjemmeside og Dragør Fjernvarme er der god information og mulighed for at få yderligere vejledning, så man kan træffe en velovervejet beslutning.

Vi ser en tilmelding til fjernvarme som en investering i tryghed, stabilitet og en grønnere fremtid – for dig selv, din bolig og for Dragør Kommune som helhed.

Vi har hver især tilmeldt os fjernvarmen – ikke bare som politikere, men som almindelige borgere med ansvar for vores bolig og fremtid. Det håber vi, at du også vil gøre.

Med venlig hilsen

Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen (V)

Kommunalbestyrelsesmedlem, spidskandidat for Venstre

og formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Helle Barth (V)

Kommunalbestyrelsesmedlem, formand for

Klima-, By- og Erhvervsudvalget og næstformand i Dragør Fjernvarme

Erik Skovgaard Nielsen (V)

Formand for Venstre i Dragør