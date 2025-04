Amarminoen er Danmarks mest populære vandrerute

Naturvejleder Jes Aagaard fik idéen til vandreruten, der i dag trækker både unge og voksne ud i Amagers natur.

Amarminoen snor sig gennem noget af Amagers mest varierede natur, fra bynære stier ved DR Byen til åbne vidder og kyststrækning ved Dragør.

Den 27 kilometer lange vandrerute blev indviet i 2020 og er siden blevet en populær måde at opleve Naturpark Amager på til fods. En opgørelse fra Naturstyrelsen viser, at Amarminoen var Danmarks mest populære vandrerute i 2024 blandt de knap 4.000 ruter, der findes på udinaturen.dk.

En af hovedkræfterne bag Amarminoen er biolog og naturvejleder Jes Aagaard.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Jes Aagaard er biolog og naturvejleder og har arbejdet i Naturstyrelsen i 27 år. Foto: Freja Bundvad.

I 2014 blev de separate naturområder Amager Fælled, Kalvebod Fælled og kyststrækningen ved Sydamager forenet under navnet Naturpark Amager, som hører under Naturstyrelsen. Og et par år efter sammenlægningen begyndte tankerne om en vandrerute, der forbinder områderne, at spire frem hos Jes Aagaard.

»Jeg vågnede op en morgen og lå og grublede over, hvordan man kunne samle de forskellige områder i naturparken. Og så fik jeg idéen om at etablere en rute, der tager gæsterne igennem det hele på én gang,« fortæller naturvejlederen.

Corona satte fart på

I første omgang satte Jes Aagaard en praktikant til at cykle naturparken tynd og komme med forslag til steder, som en samlende vandrerute burde komme forbi. Året var 2019, og projektet hastede ikke, så de tog sig god tid til at udpege de bedste steder.

Men i marts 2020 skete der noget drastisk: Statsministeren lukkede Danmark ned på grund af coronapandemien, og pludselig blev den danske natur utroligt populær.

»Der var forsamlingsforbud, og alt var lukket i tre måneder. Ingen måtte rejse, og folk valfartede ud i naturen. Herfra gik det stærkt, og vi fik bevilliget en pose penge til at sætte skiltning op,« fortæller han.

I løbet af sommeren blev ruten endeligt kortlagt, og der blev sat skilte op hele vejen. Jes Aagaard målte ruten op på et kort og fik den til 24 kilometer. Men da Amarminoen blev indviet i oktober 2020, og den første vandrer havde afprøvet den, fik han en besked:

»Den første skrev, at ruten altså var 27 kilometer og ikke 24 kilometer, som vi ellers havde skrevet alle steder. Og så har jeg nok fået 100 beskeder om det efterfølgende. Så der var ikke andet at gøre end at rette i vores materiale,« siger han med et smil.

Får fat i de unge

Amarminoen blev hurtigt enormt populær, og nu er der flere, der kender til Amarminoen end til Naturpark Amager, fortæller Jes Aagaard. Og vandreruten har fået fat i særligt én befolkningsgruppe, som ellers kan være svær at nå.

»Vi vil jo gerne have de unge til at interessere sig mere for naturen, men det er altid svært. Men nu ser vi grupper af teenagere og unge mennesker, der vandrer rundt herude. Det er både studiegrupper og venneflokke, og det er helt fantastisk,« siger han.

Når det regner på præsten, drypper det på degnen – og Jes Aagaard håber, at Amarminoens popularitet også er med til at udbrede kendskabet til Naturpark Amager. Blandt andet er der skrevet »Amarminoen – Naturpark Amager« på de store sten, der markerer start og slutpunkt på ruten.

»Det bliver jo instagrammet en del,« siger han med et glimt i øjet.

Forberedelser til vandreturen

Jes Aagaards bedste tips til pakkelisten, hvis man begiver sig ud på Amarminoen, er gode sko, snacks og godt selskab. Terrænet er jævnt, så man kan godt lade de store vandrestøvler blive hjemme og nøjes med at iføre sig et par gode gummisko.

»Det kan hurtigt blive meget tungt, hvis man har store vandrestøvler på. Man går mange tusind skridt på sådan en tur, så det gør en forskel, om man har tungt eller let fodtøj på,« siger han.

Derudover anbefaler han at klæde sig på efter vejrforholdene – og gerne have en ekstra trøje med i tasken – at huske kasket og solcreme, hvis solen skinner, og at tage godt med vand med.