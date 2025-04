Vi har modtaget:

Bump på vejen til Dragør Industriby

Det vil koste cirka 21,6 millioner kroner at lave en nyetableret adgangsvej ved A.P. Møllers Allé 51. Illustration: Kenneth Olsen.

Politikerne er endnu en gang løbet ind i problemer med det upopulære prestigeprojekt i Dragør Nord.

Ganske som forudsagt af borgerne viser det sig, at adgangsvejen til det 170.000 kvadratmeter store erhvervs- og industriområde kommer til at koste et tocifret millionbeløb – og hvem skal mon betale for det?

Drømmen brister

I begyndelsen af året afviste Københavns Lufthavne A/S at flytte Sydvagten for enden af A.P. Møllers Allé, og dermed blev politikernes rosenrøde drøm om at »styre trafikken« via Ryvej vanskeliggjort.

Lufthavnen åbnede dog op for, at der kunne laves en midlertidig løsning, som ville kræve en større ombygning af krydset ved Sydvagten, hvilket ville koste i omegnen af 17,4 millioner kroner plus. En regning, der i så fald skulle betales af Dragør Kommune.

I januar udtalte Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre til lokalavisen:

»Med den pris, der på nuværende tidspunkt foreligger på flytning, giver det sig selv, at Dragør Kommune ikke kan påtage sig den fulde udgift, og det ser vanskeligt ud at få landet den løsning.« (Dragør Nyt nr. 2, side 1, den 8. januar 2025).

I april udtalte formanden for kommunens Klima-, By- og Erhvervsudvalg (Helle Barth (V), red.) sig om adgangsvejen:

»Hvis det havde kostet fem til ti millioner kroner, var vi tættere på at lave en lokalplan. Men nu bliver det et spørgsmål til budgetforhandlingerne for 2026 eller 2027. Men vi regner stadig med et erhvervsområde. Vi arbejder dybt og seriøst med sagen – også i vores forhold til naboerne til området. Vi har møder og samtaler med alle, der kan blive påvirket direkte.« (Dragør Nyt nr. 15, side 1, den 9. april 2025).

Forslaget om at benytte et kort stykke af Ryvej er altså umiddelbart gået i hårdknude, og derfor har kommunens administration brugt yderligere tre måneder på at undersøge Ryvej såvel som andre adgangsveje til Dragør Industriby.

Alternative adgangsveje

For tre måneder siden lavede Helle Barth (V) flere opslag på de sociale mediers lokale debatforummer angående de såkaldte »alternative adgangsveje« til erhvervs- og industriområdet.

På trods af adskillige venlige påmindelser i de forløbne tre måneder har formanden ikke villet besvare borgernes spørgsmål i de respektive debatforummer, hvori hun har lavet opslag.

Det viser desværre endnu en gang, at et flertal i kommunalbestyrelsen allerhelst foretrækker hemmelighedskræmmeri og envejskommunikation frem for åbenhed og dialog med borgerne.

Her kan du se, hvad administrationens fire foreslåede vejetableringer vil koste:

Ryvej Vest koster anslået 25,4 millioner kroner inklusive arealerhvervelse. A.P. Møllers Allé Nord koster anslået 24,8 millioner kroner inklusive arealerhvervelse (ved A.P. Møllers Allé 55). A.P. Møllers Allé Midt koster anslået 21,6 millioner kroner inklusive arealerhvervelse (ved A.P. Møllers Allé 51). A.P. Møllers Allé Syd koster anslået 26,5 millioner kroner inklusive arealerhvervelse.

Det bliver altså en dyr affære, uanset hvilken vej der vælges, men på Dragør Rådhus kan administrationen stadigvæk ikke redegøre for, hvordan vejprojektet skal finansieres.

Man kan så i sit stille sind undre sig over, hvorfor kommunens direktion og administration ikke har undersøgt de helt basale vejforhold, inden politikerne søsatte projektet.

Efter tre måneders arbejde anviser administrationens nye vejforslag blot nogle »mulige adgangsveje«, der end ikke er konfirmeret eller aftalt med andre parter.

Hvem betaler udgifterne?

Siden begyndelsen af marts 2024 er prestigeprojektet sammenlagt blevet behandlet 17 gange i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Dragør Industriby sagsbehandles altså for vidt åben kommunekasse på ubestemt tid, hvilket fortløbende finansieres af skatteborgerne.

Ironisk nok kommer de selvsamme støj- og trafikbelastede skatteborgere med høj sandsynlighed til at betale for blandt andet omlægning og nyetablering af veje, grøfter, belysning, kloakker, strøm og vand til Dragør Industriby.

Projektet koster massevis af spildte forvaltningsressourcer og skattekroner, der i stedet burde bruges på fornuftige, nødvendige og presserende tiltag i kommunen såsom kernevelfærd og kystsikring.

Der hersker ingen tvivl om, at Det Konservative Folkeparti, Moderaterne, Socialdemokratiet og Venstre har bevæget sig ud på så dybt vand, at de ikke kan bunde længere.

Sagen skal atter behandles i kommunalbestyrelsen den 23. april.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune