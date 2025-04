Ti historiske spor langs Amarminoen

Naturpark Amager har udgivet en folder med ti historiske spor, man kan opleve i naturparken.

Pumpestationen i udkanten af Kalvebod Fælled. Foto: Freja Bundvad.

Vandreruten Amarminoen på Amager byder ikke kun på naturoplevelser, men også på en række markante historiske spor. Nogle af dem kommer man igennem eller forbi, hvis man følger skiltningen på Amarminoen, mens andre kræver mindre afstikkere fra ruten.

Den nye folder, »Historiske spor i Naturpark Amager«, guider besøgende til ti steder, hvor fortiden stadig er tydeligt til stede i landskabet.

»Der er så mange steder her, der har spillet en stor historisk rolle,« siger Jes Aagaard, som er naturvejleder og en af kræfterne bag formidlingen af områdets historie.

Her er de historiske spor, som folderen fremhæver:

De Tre Høje

De Tre Høje er tidligere markante pejlemærker for søfolk og fiskere. Højene stammer fra materiale, der blev opgravet ved etableringen af vandløb og kanaler på Kalvebod Fælled.

Øerne på Kalvebod Fælled

Da Kalvebod Fælled blev inddæmmet, opstod der en række småøer. Disse øer er rester af gamle strandvolde og hævede havbundsområder.

Granathullerne ved Ugandavej

Granathullerne er spor fra militære øvelser. Området blev brugt som skyde- og øvelsesterræn, og kratrene er synlige vidnesbyrd om denne periode.

Inddæmningen af Kalvebod Fælled

Kalvebod Fælled blev inddæmmet for at skabe landbrugsjord. Arbejdet med dæmningerne begyndte i 1930erne og ændrede landskabet markant.

Fasaner og egetræer i Kongelunden

I Kongelunden blev der i 1800-tallet plantet egetræer og udsat fasaner for at skabe et jagtterræn. De plantede træer præger stadig skoven i dag.

Forhøjelse af diget og Bodil-stormen

Efter stormfloden under Bodil-stormen i 2013 blev diget ved Kalvebod Fælled forhøjet for at beskytte området mod fremtidige oversvømmelser.

Skydehøjene

Skydehøjene blev opført som militære anlæg, hvorfra soldater kunne træne skydning. Højene er fortsat synlige i terrænet.

NIKE-batterierne

Under Den Kolde Krig blev der opført NIKE-batterier på Amager som en del af luftforsvaret. Anlæggene husede missiler og overvågningsudstyr.

»Jeg kan få helt gåsehud af at tænke på, at der har været militærbase her, hvor der er gjort klar til at kunne føre krig,« fortæller Jes Aagaard.

Amagers hollandske bønder

I 1500-tallet blev hollandske bønder inviteret til Amager for at dyrke jorden. De bidrog med viden om grøntsagsdyrkning, som stadig præger området.

Dragørs gæs

Dragør har en særlig tradition med gæs. I tidligere tider blev gæssene drevet gennem byen på vej til græsning, hvilket har sat sit præg på byens historie.

Folderen er udarbejdet af Naturpark Amager i samarbejde med By & Havn samt kommunerne Tårnby og Dragør. Den er en del af formidlingsindsatsen, der skal gøre både lokale og besøgende opmærksomme på områdets historie og natur.