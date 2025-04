Katastrofernes legeplads

På brandøvelsespladsen i lufthavnen øver de sig på katastroferne, der forhåbentlig aldrig sker – og i omgivelser, som minder om en dommedagsfilm.

Det er ikke en udsigt, nogen pilot ønsker sig … Foto: Tim Panduro.

De har været der gennem årene; nærved- og næsten-ulykkerne, nødlandingerne, fly, der ikke har opført sig, som de bør gøre, når de har hundredvis af menneskeliv i bugen.

Men Københavns Lufthavn har været forskånet for de helt store ulykker i mange år. Ganske vist har flystyrt i Øresund efter start eller før landing i København taget en del liv i lufthavnens 100-årige historie. Men i selve lufthavnen, på landjorden, er en katastrofe i januar 1947 stadig den mest dødbringende hændelse. 22 mennesker omkom, blandt andet den svenske arveprins Gustav Adolf.

En lykkelig mangel på katastrofer betyder ikke, at man ikke skal øve sig. Og lufthavnen har da også en stor brandøvelsesplads lige bag Ryvej ved Dragør. En katastrofernes legeplads, om man vil – men en legeplads med stor alvor bag.

Det er her, at brandfolkene lærer alt det, de forhåbentlig aldrig får brug for i virkeligheden.

Tiden som aktiv maskine er for længst forbi. Nu tjener flyvragene et nobelt formål – at holde folk trygge, når de går på vingerne. Foto: Tim Panduro.

Katastroferne er kun simulerede på brandøvelsespladsen – men effekten af tidligere øvelser har også været katastrofal. Brandskum indeholdt førhen PFAS-stoffer, og miljøgiften har spredt sig. Selvom lufthavnen for længst har droppet PFAS og efterfølgende har fjernet tonsvis af jord og sat rensningsanlæg op, er kemikalierne ikke helt forsvundet. Et nyt rensningsanlæg er på trapperne i kampen mod det, der er blevet kaldet et evighedskemikalie. Foto: Tim Panduro.

Mockup-flyet er dimensioneret som en Airbus 320, men med døre fra forskellige flytyper. Som øvelsesredskab er det nærmest uvurderligt – der kan laves brandsimulationer alle steder i flyet, så brandfolkene kan øve sig på forskellige scenarier. Foto: Tim Panduro.

Det er ikke just første klasse … Foto: Tim Panduro.