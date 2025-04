Vi har modtaget:

Tænk fremad: En stærk, stabil og moderne transportforbindelse

En værdig fremtid for Dragør kræver bedre infrastruktur – nu.

Dragør er et af de steder, hvor livskvalitet og nærhed til natur og fællesskab går hånd i hånd. Men Dragør er også i fare for at blive isoleret. For selvom vi bor tæt på en international lufthavn og hovedstaden, er vores adgang til omverdenen under pres – ikke mindst når det gælder kollektiv trafik og vejinfrastruktur.

Mange borgere – især unge og pendlere – oplever dagligt konsekvenserne. Et konkret eksempel er linje 33 fra Søvang, der kører så ustabilt, at skoleelever ofte kommer for sent i skole. Det rammer især gymnasieelever, der uforskyldt får fravær, og det skaber både frustration og en følelse af at blive overset. Det er ganske enkelt ikke rimeligt.

Samtidig viser fremtidsanalyser fra Movia, at både den kollektive trafik og trængslen på udfaldsvejene fra Dragør vil forværres markant i de kommende år.

Hvis ikke der handles nu, risikerer vi, at det bliver nærmest umuligt – eller i hvert fald meget tidskrævende – at pendle til og fra arbejde og skole. Det truer både unges uddannelsesmuligheder og borgernes adgang til arbejdsmarkedet.

Derfor må vi finde den politiske vilje frem og kæmpe for at få metroen ført til Lufthavn Syd og videre til Dragør. Det vil ikke blot forbedre transportmulighederne – det vil også sikre, at Dragør fortsat er en attraktiv, levende og sammenhængende del af hovedstadsområdet.

Det vil:

Skabe en mere robust og pålidelig forbindelse til metro, regionaltog og lufthavnen.

Give unge, ældre og pendlere nemmere adgang til uddannelse, arbejde og fritidstilbud.

Styrke Dragørs tiltrækningskraft – både for tilflyttere og virksomheder.

Bidrage positivt til den grønne omstilling.

Vi skal ikke acceptere at være koblet af hovedstaden – vi skal kæmpe for at blive forbundet bedre, grønnere og mere fremtidssikret.

Med venlig hilsen

Lars Kiib Hecht

Kandidat for Moderaterne til KV25 i Dragør Kommune