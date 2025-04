Fødselsdag i borgerforeningen

Dragør Borgerforening fejrede 119 år med flot fremmøde og besøg af Emma, der fortalte om sin sport.

Familen Beenfeldt Bahnson med Emma i forgrunden. Foto: Per Larsson.

Mandag den 24. marts blev en festdag i Dragør Borgerforening, da foreningen rundede de 119 år.

Foreningen, som nogle i medlemskredsen omtaler som en gammel dame, holder sig fortsat godt og trives i bedste velgående. Med en engageret bestyrelse og et aktivt aktivitetsudvalg bliver der løbende sørget for, at der er liv og engagement i foreningen.

Mange medlemmer var mødt op for at være med til at fejre dagen og give deres personlige hyldest til foreningen.

Som en del af festprogrammet var Emma Beenfeldt Bahnson inviteret for at fortælle om sin rejse til Frankrig, hvor hun deltog i de europæiske mesterskaber i mounted games, der er en elitesport, som udøves på ponyer og små heste, og som kræver både fart og præcision.

Emma fortalte meget stolt om turen, mens hendes far, Lars Beenfeldt Bahnson, hjalp med at vise billeder og videoer fra mesterskaberne. Publikum fulgte interesseret med, og det var tydeligt, at Emma var glad for at dele sine oplevelser med forsamlingen.

Emma, der også er barnebarn til et af foreningens æresmedlemmer, Aage Beenfeldt, fik et velfortjent bifald for sin fortælling. Hendes oplæg var med til at gøre fødselsdagsfesten til noget særligt.

Efter oplægget blev der serveret chokolade, kaffe og kage, mens snakken gik lystigt ved bordene.