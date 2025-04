Vi har modtaget:

Har du taget stilling?

Fjernvarme i Dragør – en fælles beslutning. Har du taget stilling?

Mange af os har vist interesse og ansøgt om fjernvarme – men endnu ikke sat den endelige underskrift.

Nu, hvor vi nærmer os den 1. juni, er det tid til at tage stilling, og jeg vil gerne dele mine perspektiver.

Jeg har som fjernvarmeambassadør fulgt med på sidelinjen, og jeg spørger mig selv, om der ud over fjernvarme er et reelt godt alternativ?

I den offentlige debat bliver der sået tvivl om gasforsyningen på sigt.

Onsdag den 9. april udtaler en energiprofessor på Dragør Nyts hjemmeside, at gaspriserne vil svinge i fremtiden, og at det er realistisk at forvente et farvel til gas som opvarmning i private boliger (Dragør Nyt nr. 15 – side 4, red.).

På Dragør Nyts hjemmeside fredag den 11. april beskrives fordele og ulemper ved varmepumper (Dragør Nyt nr. 15 – side 5, red.). Eksperten fra Bolius peger på, at fjernvarme – hvor det er muligt – er den mest fremtidssikrede løsning. Fjernvarme er stabil i forhold til priser og fleksibel på energikilder og teknologisk udvikling.

Ingen kan spå om fremtiden – men jeg tror på, at vi står stærkere sammen med en fælles varmeforsyning end med individuelle løsninger.

Fjernvarme handler for mig om rettidig omhu i forhold til at fremtidssikre vores boliger og vores boligområde.

Jeg flyttede til Dragør i 2020 – og først da jeg boede uden fjernvarme, blev det tydeligt, hvor driftsikker og praktisk fjernvarme er. Fjernvarme kan trække på flere forskellige energikilder og er dermed fleksibel i den grønne omstilling og giver høj forsyningssikkerhed. Et fjernvarmeanlæg kræver mindre vedligehold end individuelle løsninger, er lydløst og pladsbesparende. Det kræver ingen varmtvandsbeholder.

Hvis alle, som har ansøgt om fjernvarme, skriver under – både privat og erhverv – vil vi nå de 65 procent, der skal til, for at fjernvarmen kan blive en realitet.

Hvis du ser fidusen i fjernvarme, ligesom jeg gør – så gør din underskrift en forskel.

Tak, fordi du læste med, og del gerne mit indlæg med dit netværk.

Med venlig hilsen

Emilie F. Anderskov