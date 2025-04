Udeblivelser presser børnetandplejen: En tredjedel springer tandlægetiden over

Dragør-børn sendes til tandeftersyn i Tårnby, men mange møder ikke op. Kommunen håber at få styr på ventelisten inden sommerferien.

Siden november har 66 børn fra Dragør meldt afbud, mens 58 er udeblevet fra tandeftersyn i Tårnby. Foto: Signelements.

Mange børn fra Dragør må vente længe på at komme til tandeftersyn. Men selv når de får en tid, bliver mange aftaler ikke udnyttet. Det viser en status fra Dragør Kommune.

Tekniske problemer forsinkede samarbejde

I løbet af 2023 og 2024 voksede ventelisten i Dragør Kommunale Tandpleje, især fordi der manglede personale, og fordi klinikken havde svært ved at holde stabil drift.

For at få bugt med ventelisten lavede Dragør Kommune i november 2024 en aftale med Tårnby Kommune. Egentlig skulle samarbejdet være startet allerede i august, men tekniske problemer med at dele journaler og røntgenbilleder på tværs af kommunerne betød, at det blev forsinket.

Ifølge aftalen skal Tårnby over ét år hjælpe med tandeftersyn for 1.100 børn fra Dragør. Det koster 600.000 kroner.

Mange udeblivelser

Siden opstarten den 9. november 2024 og frem til 30. januar i år er 367 børn fra Dragør blevet indkaldt til tandeftersyn i Tårnby. Ud af dem er 243 blevet undersøgt, hvilket svarer til cirka to ud af tre. Men 58 børn mødte slet ikke op, og 66 meldte afbud.

De mange udeblivelser er et problem, fordi tiderne så ikke bliver brugt. Hvis et barn udebliver, bliver det sat tilbage på ventelisten og får ikke automatisk en ny tid. Har barnet derimod meldt afbud, får det tilbudt en ny tid.

Kommunen vil nu forsøge at mindske antallet af udeblivelser ved at minde forældre om aftalerne gennem Aula og opfordre til at melde afbud i god tid, så andre børn kan få glæde af tiderne.

Samarbejdet mellem de to tandplejer kører med faste arbejdsgange og månedlige møder, hvor klinikchefer og projektledere fra begge kommuner følger op på forløbet.

Samtidig arbejder Dragør Kommunale Tandpleje videre med egen venteliste, som lige nu tæller 900 børn. Klinikken har længe manglet personale, men situationen er ved at lysne.

I foråret 2024 blev der ansat en ny klinikchef, og fra den 1. februar 2025 er der startet en ny tandlæge. Desuden er der fra den 1. marts 2025 ansat endnu en tandlæge to dage om ugen.

Med den ekstra kapacitet regner kommunen med, at ventelisten kan blive afviklet inden skolernes sommerferie i 2025.