Klimahandledag i Dragør

Grønne Nabofællesskaber inviterer til åben have.

Haven på Hollændervænget har både bier og høns. Privatfoto.

Torsdag den 24. april er der igen mulighed for at blive klogere på klima og grønne løsninger, når den nationale klimahandledag løber af stablen.

Over hele landet samles naboer, foreninger og virksomheder om arrangementer, der sætter fokus på alt fra affaldsindsamling til biodiversitet.

I Dragør står Facebook-fællesskabet »Grønne Dragør« bag et lokalt initiativ. Her inviterer Hanne Wanscher og hendes mand, Henrik, indenfor i deres parcelhushave på Hollændervænget 22B. Fra klokken 16 til 18 åbner de havelågen og byder på kaffe, te og samtaler om bæredygtige haveløsninger.

Haven rummer både bistader og høns, og deltagerne kan få inspiration til, hvordan regnvand kan ledes til både bed og drivhus.

Grønne Nabofællesskaber står bag initiativet på landsplan. Netværket arbejder for at skabe lokale fællesskaber blandt klima- og miljøinteresserede, så det bliver nemmere at leve bæredygtigt i hverdagen.

Arrangementet i Dragør er åbent for alle, og der er lagt op til en hyggelig eftermiddag i klimaets tegn.