Dragør henter seks påskepoint mod Valby-klubber

Waker og Damkær viser vejen med to mål hver i påskesejrene.

DB-keeper Mads Glæsner er flyvende på sin fødselsdag mod Fremad Valby. Her holder han med en flot kamp målet rent i en 2–0-sejr. Foto: Henrik Rosschou.

Der har været travlhed i påsken, hvor to runder er afviklet i københavnsserien.

Da Dragør Boldklub (DB) i efteråret spillede mod Fremad Valby på udebane, blev det til et stort nederlag på ikke mindre end 6–2 til Dragør-holdet. Fremad Valby er efterfølgende dumpet ned i den tunge ende af københavnsserien. Påskens første kamp, opgøret på hjemmebane mod Fremad Valby, var derfor vigtig for DB’s mulighed for at krybe over nedrykningsstregen og sikre sig endnu en sæson i københavnsserien.

Begge hold kom godt ud af startboksen og ville frem på banen.

Fremad Valby fik spillet sig frem til to hjørnespark efter seks minutter – men DB-forsvaret stod stærkt hele kampen. Albert Kindberg var et sikkert fyrtårn på dødboldsituationerne, og han var ikke bange for at tage de tæsk, det medførte.

Fremad Valby havde momenter i kampen som her, hvor der er trængsel foran DB-målet. Foto: Henrik Rosschou.

Fremad Valby havde deres chancer, men deres afslutninger var ikke præcise. Dem, der ramte målet, tog enten forsvaret eller målmanden Mads Glæsner sig af. Glæsner spillede en stor kamp – og så endda på sin fødselsdag.

Som første halvleg skred frem, fik DB spilovertaget og pressede Fremad Valby tilbage på egen banehalvdel.

Walker-show

Et kvarter inde i kampen blev hurtige Kasper Walker sendt afsted på venstrefløjen. Han sendte bolden ind på midten, hvor Mathias Rahbek var fulgt godt med – men forsvaret fik tacklet i det afgørende øjeblik.

Efter knap en halv time spillede Tobias Damkær Kasper Walker fri med en gylden bold. Walker fik bolden under kontrol, spurtede igennem Fremad Valby-forsvaret og gik uden om målmanden, som var på skovtur. Walker sendte bolden i et tomt mål. Både Damkærs frispilning og Walkers løb var i særklasse.

Kasper Walker blev mod Fremad Valby kampens helt store oplevelse med sin hurtighed og to mål. Foto: Henrik Rosschou.

Fem minutter efter stødte Kasper Walker og en modstander sammen på midten i en hård duel. Begge spillere faldt hårdt medtaget til jorden. Dommeren lod i første omgang spillet fortsætte, men fløjtede så af på opfordring fra spillerne. Begge spillere fik behandling, men for Fremad Valby-spilleren var kampen forbi, og han måtte lade sig udskifte. Walker kunne derimod fortsatte kampen. Situationen var hændeligt uheld uden forsæt – en nærkamp, der udviklede sig uheldigt. En Fremad Valby-spiller fik et gult kort efter brok.

Gemmen hele første halvleg var der hård kamp om midterbanen. DB havde overtaget – men Fremad Valby havde deres muligheder, og kun et hårdt arbejdende DB-forsvar og den yderst velspillende målmand Mads Glæsner sørgede for at holde stand.

Trylledrik i pausen

DB kom ud til anden halvleg som et hold, der havde fået nye støvler og frisk luft i lungerne – tempoet blev skruet op, og intensiteten fulgte med. Holdet var over Fremad Valby fra første sekund, og Kasper Walker var tæt på en hurtig scoring – igen på en Damkær-aflevering.

Kampens bedste spiller – Kasper Walker – scorede kampens andet mål efter 53 minutter. Tobias Damkær var igen manden bag afleveringen, som Walker ekspederede i mål. Damkærs aflevering kom fra midten af banen. Walker løb imellem to modstandere og fik – i hård kamp med modstanderne og Fremad Valby-keeperen – prikket bolden igennem benene på målmanden. Fremad Valbys målmand gjorde sit bedste, men bolden trillede i mål op ad venstre stolpe. Fantastisk og energisk spil af Kasper Walker, som senere måtte udskiftes med en fiberskade, som forhåbentlig ikke hæmmer ham i lang tid.

Friske kræfter

Efter scoringen blev Walker, Albert Kindberg og Mathias Rahbek udskiftet – ind kom Hector Uhl, Victor Dyhl og Lucas Frederiksen. Udskiftningen svækkede ikke DB synderligt og er et bevis på, at DB har en stærk trup, hvor flere spillere banker på til startelveren.

Lucas Frederiksen fik en stor chance efter 66 minutter, men han sparkede bolden direkte i favnen på Fremad Valbys målmand. Med et lille træk til venstre havde bolden måske trillet i netmaskerne.

Altid hårdt arbejdende Jonathan Bligaard måtte lade sig udskifte med 20 minutter tilbage af kampen. Der var ikke flere kræfter tilbage. Rahbek kom tilbage på banen som erstatning.

DB fik en stor chance for at bringe sig foran 3–0 efter 77 minutter, men Victor Dyhls afslutning gik forbi mål. Hector Uhl spillede et-to med Frederik Frost. Frost afsluttede direkte på mål, men Fremad Valby-målmanden fik en lang arm på bolden. Reposten faldt til Victor Dyhl, som dog ikke havde indstillet sigtekornet. Kæmpe chance.

DB vandt en fortjent 2–0-sejr på spil med kraft og saft. Holdet er blevet stærkere og har lært af efterårets mange nederlag. Viljen til sejr er kommet tilbage.

Frederik Frost og Kasper Walker (til højre) i samtale efter Fremad Valby-kampen. Walker måtte se afslutningen af kampen fra bænken efter en fiberskade. Foto: Henrik Rosschou.

Sejr i Valby

Mandag eftermiddag spillede DB påskens anden kamp på udebane mod Frem (2) i Valby Idrætspark. DB havde taget turen til Valby med en klar plan – de ville presse Frem højt på banen og sætte deres bagkæde under pres.

Planen virkede godt, og efter kun 4 minutter kom DB fortjent foran på et flot mål af Tobias Damkær, som fangede en dårlig aflevering fra Frem-keeperen, og han placerede bolden i nettet langt udefra.

DB fortsatte med at skabe store chancer – og burde have scoret et mål eller to mere, førend Frem overhovedet kom i nærheden af DB-feltet for første gang.

Desværre kendte Frem deres besøgstid og lavede et mål på et kontraangreb, hvor Dragør-holdet ikke kunne følge med.

DB-spillerne kom efter udligningen godt igen og skabte flere gode chancer.

Ud af ingen ting fik Frem imidlertid tilkæmpet sig et straffespark. Heldigvis er Mads Glæsner blevet lidt en ekspert i denne disciplin, og hjemmeholdet missede straffesparket.

Tobias Damkær scorede efterfølgende endnu et flot mål, og Dragør Boldklub kunne gå til pause med en 2–1-føring.

DB fortsatte presset fra starten af 2. halvleg, hvor man skabte flere store chancer. Alligevel er det Frem, der med en mand i undertal fik udlignet til 2–2.

Kampen gik efter udligningen nærmest amok i chancer til begge hold.

DB bragte sig igen i front med et rigtig flot mål med flere gode afleveringer mellem Mads Lund og Tobias Damkær. Det blev førstnævnte, der fik sidste fod på bolden til en fortjent 3–2-føring.

Frem kom kort tid efter tilbage og bragte endnu en gang balance i regnskabet på et hovedstødsmål.

Den sidste del af kampen var præget af kaos. Men det blev alligevel DB, der trak det længste strå. Mathias Rahbek prikkede bolden udenom keeperen og i nettet til en 4–3-sejr til Dragør-holdet.

Øvrige kampe

Med påskens to sejre har DB med 19 point nu kontakt med de to hold, Fremad Valby og B1960, som ligger på den rigtige side af nedrykningsstregen – ligeledes med 19 point.

I bunden af serien tyvstartede KFUM påskeprogrammet tirsdag den 15. april med et 2–0-nederlag til FB, der hører til i toppen af ligaen. Anden påskedag var KFUM på besøg hos et andet nedrykningstruet mandskab, Fremad Valby. Her blev det til en sikker hjemmebanesejr til Fremad Valby på hele 6–0.

Med et 3–2-nederlag på hjemmebane til Union tirsdag den 15. april blev B1960 for alvor fanget i bundstriden. Anden påskedag spillede B1960 mod FB, hvor det blev til endnu et nederlag. Kampen sluttede 3–0.

FA 2000 (2) tabte terræn i toppen af serien, da de tabte til Husum BK. Det målrige opgør sluttede 2–5. Mandag revancherede FA 2000 (2) sig mod Union, da de på udebane vandt 4–0.

PI Fodbold rykkede skærtorsdag igen under DB i københavnsserien, da de hjemme spillede 1–3 mod Kastrup BK. I mandagens kamp stod PI-holdet over for en længere rejse, da de mødte NB Bornholm. Bornholmerne vandt kampen 5–1.

Skovshoved IF fortsætter kursen mod danmarksserien med en 5–0-sejr over Frem (2). Men i påskens anden kamp var topholdet på besøg på Amager, hvor de overraskende måtte nøjes med et point efter 2–2 mod Kastrup BK. Det ene point var ikke nok for Skovshoved IF, der måtte overlade førstepladsen i københavnsserien til FB.

Vigerslev BK tog skærtorsdag imod NB Bornholm. Gæsterne kunne tage hjem til solskinsøen med tre point efter en 2–1-sejr. Vigerslev BK skulle anden påskedag spille på udebane mod Husum BK, der efter sejren over FA 2000 (2) havde spillede sig i toptre. Kampen sluttede med en 1–0-sejr til gæsterne fra Vigerslev BK.

Næste kamp Dragør Boldklub spiller på hjemmebane mod lokalrivalerne fra Kastrup BK lørdag den 26. april klokken 12.