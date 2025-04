Kan fjernvarmeprisen skride, hvis omkostninger til gravearbejdet gør det?

Kan priserne for fjernvarme skride, hvis udgifterne til gravearbejdet bliver højere end beregnet? Det svarer borgmesteren på her.

Der er i projekteringen af entreprenørarbejdet i forbindelse med udrulningen af fjernvarme i Dragør taget højde for, at der kan ske en fordobling af priserne. Arkivfoto.

Gravearbejdet i forhold til at få lagt fjernvarmerør ned i Dragør er sendt i udbud, men kan ikke sættes endeligt i gang, inden det står klart, om der er tilslutning nok til fjernvarmen til at sætte projektet i søen.

Det har fået en læser til at spørge, om man overhovedet kan regne med de fjernvarmepriser, der er lagt ud, når man endnu ikke kender de endelige omkostninger på entreprenørarbejdet.

Læseren peger på, at det ikke er unormalt, at entreprenørarbejde går over budget.

Det har Dragør Nyt fået borgmester Kenneth Gøtterup (C) til at svare på. Og han forklarer, at man i projekteringen går med livrem og seler og har beregnet en noget højere pris end de aktuelle priser og dermed burde være dækket ind til de priser, man har beregnet.

»Jeg er af forvaltningen oplyst om, at det er rigtigt, at der kan ses en stigning i entreprenørudgifterne til fjernvarme. Derfor tager projekteringen udgangspunkt i, at der er sket en fordobling af priserne, og det bygger også på Tårnby Forsynings erfaringer – de ruller jo fjernvarme ud i Tårnby Kommune netop nu. Hvis priserne viser sig at være lavere efter udbud, er det jo bare glædeligt,« skriver han til Dragør Nyt.