Kommunen er klar med udkast til ny sundhedspolitik

Dragør Kommune vil styrke trivsel og sunde fællesskaber med ny sundhedspolitik, der nu sendes i høring.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om udkastet godkendes og er klar til at blive sendt i høring på det kommende kommunalbestyrelsesmøde. Arkivfoto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i foråret sidste år processen for udviklingen af en ny sundhedspolitik for Dragør Kommune. På baggrund af input fra både politikere og borgere har administrationen nu udarbejdet et udkast til en ny sundhedspolitik for Dragør Kommune.

Kommunalbestyrelsen skal på næste møde onsdag den 23. april tage stilling til, om udkastet kan godkendes med henblik på høring.

Udviklingen af sundhedspolitikken har involveret både politikere, borgere og kommunens medarbejdere. På borgerworkshoppen i november 2024 deltog blandt andet interessenter fra relevante råd og bestyrelser.

Også Dragør Kommunes HovedMED har bidraget med input til udkastet. HovedMED er kommunens øverste samarbejdsudvalg mellem ledelse og medarbejdere og har til formål at sikre et godt arbejdsmiljø og et udviklende samarbejde. Udvalget har en central rolle, når større politiske initiativer, som kan påvirke medarbejdernes arbejdsvilkår, behandles.

Ældrerådet anbefaler, at udkastet sendes i høring, men gør samtidig opmærksom på, at en ny national sundhedsplan i 2026 kan betyde, at Dragørs sundhedspolitik skal revurderes​.

Fokus på trivsel, vægt, alkohol og nikotin

Den nye sundhedspolitik har fire centrale temaer: trivsel, vægt, alkohol og nikotin.

Politikken lægger vægt på, at Dragør Kommune skal skabe rammer, der understøtter sunde valg, samtidig med at det individuelle ansvar for egen sundhed hos voksne borgere fastholdes.

Sundhedspolitikken er vejledende og skal udmøntes lokalt. Hver skole og institution skal selv beslutte, hvordan målene omsættes i praksis.

»Vi ønsker at styrke fællesskaberne i Dragør som en vej til bedre trivsel,« lyder det i udkastet, der også fremhæver det aktive foreningsliv og de lokale traditioner som styrker i arbejdet med sundhed og livskvalitet​.

Særligt fokus på unge og alkoholvaner

Politikken adresserer, at Dragør ligger blandt de kommuner i hovedstadsområdet med det højeste alkoholforbrug. Kommunen ønsker at fremme en kultur, hvor det er accepteret at vælge alkoholfri alternativer, og hvor særligt unge informeres om alkoholens sundhedsmæssige konsekvenser.

Også nikotinforbruget er et fokuspunkt. Kommunen ønsker at understøtte, at børn og unge ikke bruger nikotinprodukter, og vil sikre tydelig information om nikotinens skadelige virkninger.

Hvis udkastet godkendes politisk, sendes det i offentlig høring fra torsdag den 24. april til torsdag den 15. maj. Efter høringen ventes kommunalbestyrelsen at træffe en endelig beslutning om sundhedspolitikken i juni.