Søvang får fjernvarme, hvis Dragør og Store Magleby gør

Om Søvang får fjernvarme, afhænger helt af, om borgerne i Dragør og Store Magleby siger ja. Men allerede nu kan de melde sig til og få en tryghedsordning.

Søvang kan få fjernvarme, hvis 65 procent af borgerne i Store Magleby og Dragør vil have det. Arkivfoto: Tim Panduro.

Hvad sker der egentlig med fjernvarmen i Søvang efter den 1. juni? Det spurgte en Søvang-borger om, da det tredje og sidste borgermøde om fjernvarme blev afholdt i Hollænderhallen den 31. marts.

Et meget relevant spørgsmål, lød det fra både borgmester Kenneth Gøtterup (C) og Torben Stærgaard, kunderådgiver hos Tårnby Forsyning/Dragør Fjernvarme. For al fokus har i de seneste mange uger ligget på Dragør og Store Magleby, hvor borgerne er blevet bedt om at tage stilling til fjernvarmen inden den 1. juni.

Søvang står til at være tredje etape i udrulningen af fjernvarmen, men Søvang-borgerne vil naturligvis gerne vide, om de skal tage særskilt stilling til fjernvarmen, eller hvad fjernvarmeudrulningen afhænger af der.

»Hvis vi opnår en 65 procents tilslutning til fjernvarmen i Dragør og Store Magleby, bliver det også udrullet i Søvang. Det er med i beregningerne. Grunden til, at vi ikke kunne spørge i Søvang først, er, at økonomien ikke ville hænge sammen, hvis der var 65 procents tilslutning i Søvang, men ikke i Dragør og Store Magleby,« forklarede Kenneth Gøtterup.

Det vil sige, at det i Søvang ikke kræver 65 procents tilslutning, da det allerede er indregnet i det store regnestykke for kommunen, at det er rentabelt at udrulle i Søvang, hvis der er stor nok tilslutning i resten af kommunen.

Borgmesteren forklarede, at der nok kommer en særskilt kampagne og de samme rabatordninger for tilslutning i Søvang – at man slipper for en stor tilslutningsafgift, hvis man tilmelder sig inden en given dato – som der er lige nu i Store Magleby og Dragør, når man kommer til tredje etape.

»Som borger i Søvang kan man dog godt allerede nu tilmelde sig fjernvarmen, hvis man vil. Det kan jo være en god idé, hvis man har et ældre gasfyr, fordi man så kommer ind under tryghedsordningen,« forklarede Torben Stærgaard.

Tryghedsordningen er den forsikring, som Tårnby Forsyning/Dragør Fjernvarme tilbyder, så man for 1.500 kroner får sine udgifter dækket, hvis ens gasfyr skal repareres eller udskiftes, mens man venter på fjernvarmen.

Nogle af de få boliger i Dragør Kommune, der ikke kommer til at få tilbudt fjernvarme, er de fritliggende ejendomme på Sydvestpynten, da det ikke er rentabelt at føre fjernvarmeledninger derud. De er derfor tvunget til at finde individuelle varmeløsninger, når gassen udfases.