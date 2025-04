Mindeord:

Et sidste farvel til Ole Larsen

Skal man beskrive Ole med et ord, er det hjælpsom.

Da Bente og Ole boede i Viby ved Roskilde, fortalte Ole over radioen, at nu flyttede de snart til Dragør.

Ole var aktiv aut. radioamatør med kaldesignalet OZ7OL. Jeg var dengang aktiv med kaldesignalet OZ7DB.

Bente og Ole havde købt et hus, der skulle bygges på Østerled i Dragør. To fælles bekendte, Hanne og Hans, var meget glade for Dragør og havde anbefalet at flytte til byen, hvor der altid skete noget.

Ole blev meget hurtigt aktiv i Dragør Borgerforening, hvor han hjalp på mange måder – også i flere udvalg. Og i 2004 blev han udnævnt til årets fuglekonge i borgerforeningen.

Da Ole en overgang boede på Fyn, var han ansat i en radioforretning, hvor han fik smag for radioelektronik. Han fortsatte med at arbejde i branchen – blandt andet hos LM Ericsson i Københavns Sydhavn.

Både på Beghuset og på Wiedergården har man nydt godt af Oles tekniske indsigt. Og som nabo til Dragørs Aktivitetshus på Wiedergården var det naturligt, at han nærmest blev en slags frivillig vicevært.

Ole var der altid. Indimellem blev der dog til mange rejser – også de senere år, hvor Bente og Ole besøgte deres sommerhus på Syros i det græske øhav.

Så sent som et par dage før sin død havde vi talt om teknik til et møde i festsalen på Wiedergården til maj.

Tak for al hjælpsomhed og din positive holdning til alt.

Dines Bogø