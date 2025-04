Harevænget hædres med bæredygtighedsflag

Børnehuset i Dragør har i flere år arbejdet med natur og bæredygtighed – nu bliver indsatsen belønnet.

Bæredygtighedsflaget hejses. Foto: Dragør Kommune.

Børnehuset Harevænget har gennem flere år arbejdet målrettet med at bringe natur og bæredygtighed tættere på børns hverdag. Det arbejde er nu blevet belønnet med Friluftsrådets Bæredygtighedsflag og Grønne Spirer-certifikat, skriver Dragør Kommune i en pressemeddelelse.

Leder af Harevænget, Vibeke Andersen, fortæller, at det hele begyndte under coronapandemien i 2020, hvor udeliv blev en naturlig del af hverdagen:

»Vi skulle finde på meningsfuldt udeliv i børnehuset. I den forbindelse blev vi certificeret i ’naturlig leg’, som er et initiativ i DGI-regi. Det udviklede sig hurtigt til et fælles projekt i hele huset, hvor alle medarbejdere har været meget engagerede.«

Harevænget var den første daginstitution i landet, der fik certificeringen i naturlig leg – og har hvert år siden gennemgået en re-certificering.

Børnene i front

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) roser Harevængets arbejde og kalder det et forbillede for andre institutioner:

»Det er en vigtig opgave at gøre børnene bevidste om den grønne omstilling, bæredygtighed og naturen. Vi kan kun være stolte af, at Dragør Kommune har institutioner, som gør en reel forskel.«

Han fremhæver, at børnene i Harevænget allerede viser, at de er aktive medspillere.

Artiklen fortsætter efter billedet.

I børnehuset dyrkes krydderurter og grøntsager, der anvendes i madlavningen. Foto: Dragør Kommune.

»Da jeg sidst var på besøg, viste de stolt deres arbejde frem. Det er meget tydeligt, at personalet i Harevænget har været rigtigt gode til at inddrage alle børn uanset alder og forudsætninger i arbejdet med naturen,« lyder det fra borgmesteren.

Aktiviteterne i Harevænget spænder bredt. Personalet har været på kursus i bæredygtighed i børnehøjde, og børnene deltager blandt andet i affaldsindsamling og Naturens Uge. I forbindelse med affaldsindsamlingen har de tidligere lavet en kreativ udstilling om FNs Verdensmål »Livet i vandet«. De har også samlet naturmaterialer til et insekthotel og brugt madaffald til at fodre børnehusets egne høns.

Hønsene i børnehaven lægger æg, og hønen Berta har udruget kyllinger. Sammen med kaninerne bidrager de til børnehusets haveprojekter, hvor børnene planter krydderurter, kartofler, bønner og ærter – alt sammen noget, der bliver brugt i madlavningen. Der bliver også opsamlet regnvand fra legepladsen, og dele af udearealet får lov til at vokse vildt.

Ifølge Vibeke Andersen handler det om at give børnene konkrete erfaringer og forståelse:

»Da jeg var barn, lærte jeg, at jeg ikke måtte smide affald i naturen. Nu lærer vi børnene at samle affald op – også selvom de ikke selv har smidt det. På den måde kan børnene lære deres forældre, at vi alle har et ansvar.«

Artiklen fortsætter efter billedet.

Flere års arbejde med natur og bæredygtighed gjorde, at Børnehuset Harevænget har fået Friluftsrådets Bæredygtighedsflag og Grønne Spirer-certifikat. Foto: Dragør Kommune.

Flag og fernisering

Tildelingen af Bæredygtighedsflaget blev markeret med en festlig flaghejsning onsdag den 9. april. Her deltog både børn, personale og forældre for at fejre den fælles indsats.

Ved samme lejlighed blev der holdt fernisering af en udstilling, som børnene havde lavet med genbrugsmaterialer og påsketema.

Bæredygtighedsflaget uddeles af Friluftsrådet til daginstitutioner, der gør en særlig indsats for at inddrage natur og bæredygtighed i børns hverdag. Ifølge Friluftsrådet er omkring 20 procent af landets daginstitutioner med i mærkningsordningen Grønne Spirer – og omkring 450 af dem har modtaget flaget.

Børnene i Harevænget udstiller deres kreationer af genbrugsmaterialer. Foto: Dragør Kommune.