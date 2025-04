1. B bygger skole- og sansehaver med deres forældre

Et græsstykke ved gymnastiksalen er forvandlet til et grønt frirum, hvor eleverne nu kan plante, lege og finde ro – takket være stor forældreopbakning og klasselærerens initiativ.

Elever fra 1. b bygger med hjælp fra deres forældre den nye skolehave. Foto: Store Magleby Skole.

En solrig tirsdag eftermiddag inden påske myldrede det med både børn og forældre i skolegården på Store Magleby Skole.

Her var 1.b og deres forældre, der under ledelse af klasselærer Franciska Krohn Tøgern byggede nye skole- og sansehaver på græsstykket langs gymnastiksalen.

Det er skolens forældreforening har doneret alle planterne i haven, men forældrene fra 1.b, der stod for at samle plantekasser, bygge selvvandingssystemer, så og plantet. Trillebøre fulde af jord og træflis kørte i fast rutefart fra de store sække på parkeringspladsen til den nyligt indhegnede have på den anden side af gymnastiksalen.

Franciska Krohn Tøgern er begejstret for den store opbakning fra forældregruppen, som mødte talstærkt op en helt almindelig tirsdag klokken 15.

Hun havde lagt alle materialerne frem sammen med store laminerede plancher, der viste, hvordan det hele skulle samles, og hvor i haven det skulle sættes op. Men allerede inden hun nåede at byde forældrene velkommen, havde de allerede smøget ærmerne op og var i fuld gang, fortæller hun.

Den nye skolehave består på den ene side af otte små haver, som kan bookes af alle klasserne på skolen til undervisningsforløb. På den anden side af er der en sansehave med et lille æbletræ, små, nye bærbuske og farverige træstubbe med påmalede brætspil.

Det nye område ved Store Magleby Skole består af otte mindre haver samt en sansehave. Foto: Store Magleby Skole.

Haven er åben og kan bruges af eleverne i alle pauser.

»Det er jo virkelig noget, der giver liv i skolegården,« fortæller Franciska Krohn Tøgern.

Hun oplever, at der er mange forskellige elever, der allerede bruger haverne meget i pauserne, hvor de sidder og spiller spil.

Børnene har også ønsket sig, at der bliver plantet en solsikkehule, hvor de kan sidde og snakke og læse – og det ønske vil deres klasselærer gerne opfylde.

Franciska Krohn Tøgern er også udeskolekoordinator for de tre skoler og kan ofte findes på skolens udearealer med sine klasse. Her bruger hun naturen og udeområderne i sin undervisning, og hendes erfaring er, at naturen giver både ro og nysgerrighed til ny læring.

Hun bruger ikke kun haverne til at undervise naturfagligt – hun har også haft eleverne med ude til for eksempel læsestunder i haven.

Der bliver sået og plantet i de nye haver. Foto: Store Magleby Skole.

Skolehaver hitter

De seneste år er der opstået flere og flere skolehaver i Dragør Kommune.

I april 2022 åbnede skolehaverne på Museum Amager under store bevågenhed med besøg fra både borgmester Kenneth Gøtterup og TV 2 Lorry.

Her er det 2.-klasserne fra Dragør Kommunes tre skoler, der hvert forår har et forløb i skolehaverne, hvor de skal så forskellige planter i hver deres have.

Når eleverne kommer tilbage efter sommerferien som 3.-klasser, skal de høste og lave mad i enten skolekøkkenet eller museets sommerkøkken.

På Nordstrandskolen har udeskolevejleder Helen Kock indrettet skolehaver i atriumgårdene. Og de nye skolehaver ved gymnastiksalen er slet ikke de første haver på Store Magleby Skole. Mellem to længer er der allerede etableret ni bede, hvor naturfagskoordinator Mette Elizabeth Hansen hvert år blandt andet har forløb om bier med 6.-klasserne, og langs cykelstien ud mod Hollænderhallen er der bygget en række insekthoteller.

Den nye skolehave er ikke en del af et fast undervisningsforløb eller turnusordning som skolehaverne på Museum Amager. Selvom det er 1. B og deres forældre, der har bygget haverne, er de tilgængelige for alle klasser på skolen.

Skolens lærere kan booke de otte små skolehaver til forløb, de selv finder på. Og Franciska Krohn Tøgerns håb er, at lærerne vil benytte haverne flittigt på tværs af fag og årgange.

Sansehaven er et helle

Franciska Krohn Tøgern er særligt glad for at se, hvor mange børn der allerede har glæde af sansehaven. Den er indrettet til at stimulere de mange sanser. De farverige blomster, duftene, lydene af bier, den taktile sans, når børnene har fingrene i jorden, og smagssansen, efterhånden som der kommer bær frem. Reglen er, at den, der finder et bær, må spise det.

»Jeg ser mange børn, som ikke bliver udsat for alt det taktile og sansbare i deres hverdag. De oplever meget gennem skærmen,« fortæller Franciska Krohn Tøgern.

Hendes ønske med sansehaven er derfor at skabe et lille rum, hvor man kan mærke på forskellige materialer og få fingrene ned i mulden.

Hun oplever også, at der er børn, som sommetider har brug for at søge væk og få et pusterum – og flere af eleverne har allerede fundet vej til sansehaven som et godt alternativ til skolens gange.