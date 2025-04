Dragørs skolebørn kæmper for trafiksikkerhed

Denne artikel er skrevet af Dragør Nyts børnereporter Laura Videbæk på 13 år, der selv har stået for research og tekst.

5.B fra Dragør Skole og 5.B fra Store Magleby Skole har lavet plakater, der er blevet hængt op forskellige steder. Foto: Dragør Kommune.

Dragørs skoler har haft en plakatkonkurrence om, hvilke plakater der bedst fremmer trafiksikkerheden. Vindernes plakater kunne man se på vejene rundt omkring skolerne i Dragør fra den 3. til den 28. marts.

Konkurrencen er arrangeret af Færdselssikkerhedsrådet Tårnby – Dragør. På plakaterne blev der sat fokus på forskellige emner, for eksempel brug af telefoner i trafikken.

Foto: Dragør Kommune.

Selvom Dragør er en af de kommuner i landet, hvor der sker allerfærrest trafikuheld, vil kommunen have tallet længere ned. Det står der i en rapport fra 2024, hvor kommunen fremhæver, at der er store menneskelige omkostninger for de involverede og pårørende. Samtidig er det gående og cyklende, der kommer mest til skade.

Der har i 2019–2023 været 81 trafikuheld og 15 uheld, hvor mennesker kom til skade. Størstedelen af uheldene, hvor nogen er kommet til skade, er sket omkring Kirkevej og Bachersmindevej.