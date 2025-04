Færre Dragør-unge må drikke for forældrene

Ny ungeprofilundersøgelse viser, at Dragørs unge samlet set drikker lidt mindre, og at færre drikker med forældrenes velsignelse. Også færre 9. klasses-elever har prøvet at være fulde - men de drikker dog stadig markant mere end unge i 7. og 8. klasse.

Færre unge end sidste år drikker alkohol – og flere får sat grænser af forældrene. Arbejdet er dog ikke slut, lyder det fra politikerne. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Næsten to tredjedele af de unge i 7., 8. og 9. klasse i Dragør har aldrig prøvet at drikke mere end en genstand alkohol. Det viser den nyeste ungeprofilundersøgelse i kommunen, hvor det sidste år kun gjaldt for knap halvdelen.

Spørger man Dragørs unge, om de har prøvet at være fulde, svarer 98 procent af 7.-klasseseleverne, at det har de aldrig prøvet. Det samme gælder for 86 procent af 8.-klasseseleverne, mens det er noget færre 9.-klasseselever – 54 procent – der siger, at de aldrig har været berusede.

Andelen af unge i Dragør, der har været fulde, er samlet set faldet med godt ti procent i forhold til sidste års undersøgelse. Dette gælder også for 9. klasses-eleverne.

Der har i det seneste år været et stort fokus på de unges alkoholvaner. Ikke mindst hos 9.-klasseseleverne, hvor kommunalbestyrelsen har stået i spidsen for at få indført en alkoholfri fejring af 9.-klassernes sidste skoledag til sommer. Både politikere og eksperter har samtidig peget på det ulovlige og uhensigtsmæssige i at servere alkohol for de unge på den traditionelle cykeltur rundt til forældrene.

Flere forældre sætter grænser

Formanden for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V), glæder sig over, at det ser ud til, at der generelt er en positiv udvikling i de unges alkoholvaner – især i 7. klasse – og at flere unge oplever, at deres forældre sætter grænser.

Ungeprofilen viser nemlig, at den samlede andel af unge, der siger, at de ikke må drikke for deres forældre, er steget fra 44 til 57 procent.

Ser man isoleret på 7.-klasserne, er det hele 82 procent, der siger, at de ikke må drikke for deres forældre. En stigning på næsten 20 procent i forhold til sidste år.

Når det gælder dem, der har drukket alkohol, er det dog stadig omkring halvdelen, som får alkohol fra deres forældre. Og ser man på 9.-klasseseleverne, er der endda en lille stigning i, hvor mange der må drikke for forældrene, og hvor mange der får alkohol fra deres forældre.

Det skal dog bemærkes, at der mangler én 8. klasse og to 9. klasser i undersøgelsen i forhold til sidste år, og derfor kan man ikke lægge alt for meget i de udsving i tallene, der er for især 9.-klasserne.

Arbejdet fortsætter

Under alle omstændigheder mener Henrik L. Kjærsvold-Niclasen langtfra, at arbejdet med at sætte fokus på de unges alkoholvaner og ændre kulturen i Dragør er slut.

»Vi ser en positiv tendens: Flere unge vælger alkoholen fra, og det skyldes blandt andet et stærkt samarbejde om forebyggelse. Men vi skal styrke kommunikationen til de unge – ikke med løftede pegefingre, men gennem levende og relevant formidling,« siger han.