Helhedsplan skal bane vej for nyt erhvervsområde

Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne vil med en helhedsplan for A.P. Møllers Allé II skabe rammerne for håndværks- og produktionsvirksomheder.

Arealet vest for A.P. Møllers Allé og til Ryvej har siden 2005 været udlagt som perspektivområde i kommuneplanen for en kommende erhvervsudvikling.

I 2021 blev der i Folketinget ved bekendtgørelse truffet en beslutning om, at der må ske en erhvervsudvikling. Derfor igangsatte et flertal i kommunalbestyrelsen i 2022 en proces for udvikling af området.

Flertallet, der består af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne ønsker en erhvervsudvikling, hvor arealet afspejler arkitekturen på det nuværende A.P. Møllers Allé.

Vi ønsker erhverv i form af håndværksvirksomheder og lettere produktion i de mildeste miljøklasser, og vi ønsker helt specifikt ikke at give tilladelse til for eksempel lager- og logistikvirksomheder.

Adgangsvej og udfordringer

Flere forskellige adgangsveje har været undersøgt. Vores ønske var, at trafikken kunne ledes fra Kystvejen ad Ryvej fra nord – og derfra videre ind i erhvervsarealet.

Lufthavnen ejer Ryvej og har været positive for denne løsning – men den har en pris på knap 17 millioner kroner. Derfor er alternative adgangsveje fra A.P. Møllers Allé blevet undersøgt – og de har en pris på 21–26 millioner kroner. Det er beløb, vi ikke har i anlægsbudgettet, og vi ønsker på nuværende tidspunkt ikke at prioritere det beløb til vejadgang.

Det er stadig vores opfattelse, at en kommende erhvervsudvikling for håndværksvirksomheder og lettere produktion vil være til gavn for Dragør Kommune. Det vil skabe flere arbejdspladser, plads til lokale virksomheder, og arealet ligger i forvejen i et erhvervsområde.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Moderaterne har udarbejdet et forslag til en helhedsplan. Foto: Kjeld Madsen/Dragør Luftfoto Aps.

Forslag til helhedsplan

Vi ønsker at sende et klart signal til ejerne af grundene og kommende investorer om, at vi ønsker at udvikle området. Derfor udarbejder vi en helhedsplan for området og en helhedsplan, der bliver så detaljeret, at den senere kan omsættes til en lokalplan.

En helhedsplan sætter retningen for udviklingen af området, men giver ikke ejerne en byggeret. Det får man først, når lokalplanen er lavet. Men med udarbejdelse af en helhedsplan sender vi signalet om, at der er politisk vilje til udviklingen, og giver for eksempel ejerne og investorer muligheden for selv at etablere vejadgangen.

På udvalgsmøde i maj vil vi derfor fremsætte nedenstående forslag:

»ACVM (Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Moderaterne, red.) ønsker at udvikle arealet til erhverv og gøre brug af de muligheder, bekendtgørelsen for området rummer. Der er aktuelt ikke mulighed for i kommunens anlægsbudget at finde finansiering af vejadgangen. Derfor udvikles en helhedsplan, der først omsættes til en lokalplan, når finansiering af vejadgang er løst.

Forvaltningen bedes komme med kvalificering af nedenstående temaer til en helhedsplan:

At det erhverv, der kan etableres på arealet, er mindre håndværksvirksomheder og lettere produktionsvirksomheder, svarende til at miljøklasse 1–3. Det kan ikke være lager- og logistikvirksomheder. Og der ønskes kun virksomheder med et begrænset behov for tung trafik til og fra området. At området har samme karakteristik som det nuværende A.P. Møllers Allé nummer 1–43, også hvad angår højde og fodaftryk. At byggeriet etableres som et bæredygtigt byggeri med fokus på energibesparende tiltag. At der etableres regnvandshåndtering bassiner på området, og der generelt på arealet etableres grønne områder. Og at der etableres beplantningsbælte mod de omkringliggende veje. At forvaltningen kommer med forslag til en vejledende vejstruktur, herunder med mulighed for støjdæmpende foranstaltninger af hensyn til omkringliggende boligområder.

Forvaltningen belyser 1–5, inden der politisk igangsættes videre udarbejdelse af helhedsplan, ligesom forvaltningen fremlægger forslag til økonomi for prioritering af udarbejdelsen af helhedsplanen.«

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, borgmester

Mia Tang, Martin Wood Pedersen, Theis Guldbech, Jan Madsen og Trine Søe

Det Konservative Folkeparti

Nicolaj Bertel Riber og Ole Hansen

Socialdemokratiet

Helle Barth og Henrik L. Kjærsvold-Niclasen

Venstre

Lisbeth Dam Larsen

Moderaterne