Affaldssortering:

Sådan bliver dit affald til energi

Gigantovne, kæmpe siloer og tonstunge grabber. Amager Bakke er både i tal og udseende et gigantisk skue, som hvert minut i døgnet afbrænder vores restaffald og omdanne det til fjernvarme og elektricitet – også det affald, der kommer fra Dragør.

Amager Bakke i al sin glans – og røg. Foto: HuftonCrow.

Et 123 meter højt forbrændingsanlæg. En affaldssilo, der kan rumme 22.000 ton affald. To automatiske grabber, der hver vejer 12,5 ton, og hver især kan løfte 15 ton affald, blande det og løfte det op i de to ovne. Ovne, der hver især kan rumme op mod 40 ton affald i timen og brænder 40 kilo af i sekundet. En bygning og et anlæg, der derudover rummer 850 pumper, blæsere og kompressorer, 1.800 ventiler og 3.300 måleinstrumenter.

Amager Bakke, hvor Amager Ressourcecenter (ARC) omdanner affald til fjernvarme, elektricitet og gas, er et gigantisk anlæg. Og de fleste tænker nok ikke over, at Dragør som en af ejerkommunerne bag ARC også har en andel i dette monstrøse bygningsværk. Derfor er Dragør Nyt taget på besøg for at se på, hvordan det i praksis foregår, når der for hvert ton restaffald, der kommer fra Dragør Kommune, bliver produceret 2,7 megawatttimer fjernvarme og 0,8 megawatttimer strøm. Faktisk kommer 23 procent af den fjernvarme, som Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR) leverer til Tårnby Forsyning og også vil levere til Dragør Fjernvarme, fra Amager Bakke.



Se billedserien her.

Allerede i den store aflæssehal bliver man overvældet af størrelsesforholdene. Her ankommer 250–300 skraldebiler om dagen for at læsse restaffald af. De fleste kommer fra de fem kommuner – heriblandt Dragør – som ejer ARC. Men faktisk kommer der også store lastbiler fra blandt andet Storbritannien og Tyskland med affald i store baller, som skal brændes af. Amager Bakke er nemlig bygget så stort, at ejerkommunernes affald ikke optager den fulde kapacitet i siloen, der kan rumme 22.000 ton affald. Derfor aftager man altså også – mod betaling – udenlandsk affald og tjener derefter penge på den strøm og varme, der kommer ud af det sammen med det danske affald. Her er det i øvrigt pressechef i ARC, Sune Martin Scheibye, der viser frem og fortæller. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

To 12,5 ton tunge grabber blander alt det affald, som lastbilerne har læsset af, godt rundt i siloen, og derefter løftes affaldet over i en slags tragt, hvorfra det ryger ned i de to store ovne. Her ses en af de medarbejdere, som altid er på vagt, styrer grabberne og sikrer, at affaldet ryger ind i siloen i et jævnt tempo, at alt affaldet blandes godt, og at der ikke er noget, der sætter sig fast på vej ind i ovnen. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Amager Bakkes har to ens kæmpe ovne, der hver kan rumme op mod 40 ton affald i timen. Det tager halvanden til to timer at brænde affaldet i ovnen, og det sker ved en temperatur på 950–1.100 grader. For hvert ton affald kan Amager Bakke producere 2,7 megawatttimer fjernvarme og 0,8 megawatttimer strøm. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Ud over en gigantsilo, to kæmpeovne og lange skorstene består Amager Bakke af utallige pumper, kompressorer, pumper og ventiler. Dette er selvfølgelig, fordi der foregår mange kemiske processer for at kunne få noget ud af afbrændingen. Når restaffaldet er brændt, er der 17–20 procent tilbage af vægten – dette betegnes som slagge, men er reelt asken af de materialer, der ikke kunne brændes helt ned. Slaggen opsamles i en silo for sig og transporteres til et andet sorteringsanlæg, hvor det bliver vendt og vandet. Det er en måde at få tungmetaller til at binde sig til slaggepartiklerne, så de ikke udvaskes. Derefter kan man udsortere metal til genanvendelse. For hvert 200 kilo slagge kan der udsorteres ti til 15 kilo metal. Slagger kan genanvendes – ofte som stabilgrus til bygge- og anlægsprojekter. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Et andet restprodukt fra afbrændingen af restaffald på Amager Bakke er flyveaske. Det fjernes fra røgen i anlæggets filtre og indeholder høje koncentrationer af tungmetaller – blandt andet fra batterier, der ikke er sorteret korrekt. Flyveasken kan dog godt bruges til noget – blandt andet som erstatning for kalk til at neutralisere restprodukter fra andre industrier. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Det vigtigste, der kommer ud af affaldsforbrændingen på Amager Bakke, er faktisk damp. 90 procent af energien i affaldet omdannes til højtryksdamp. Den varme røg fra de to ovne stiger op og overfører varmeenergi direkte til vandet i to kæmpe kedler, som ovnene er forbundet med. Det betyder, at kedlerne kan producere 137 ton damp i timen. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Når affaldet er blevet brændt og omdannet til damp, sørger en dampturbine via en generator for at omdanne en stor del af energien til elektricitet. Elproduktionen er på op til 63 megawatt i timen. Når turbinen har taget trykket og varmen af dampen, er der stadig varmeenergi tilbage. Den energi bliver brugt i fjernvarmevekslerne, som opvarmer fjernvarmevand, der sendes ud i fjernvarmenettet. Når varmen i vandet er brugt ude hos forbrugerne, sendes vandet retur og opvarmes igen. Fjernvarmeproduktionen er på op til 247 megawatt i timen. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Produktionen af elektricitet og fjernvarme på Amager Bakke tilpasses hele tiden behovet ude hos forbrugerne. Når de får tilstrækkelig med energi fra vind og sol, omsætter anlægget mindre affald. Er der til gengæld behov for meget fjernvarme, kan dampen ledes uden om turbinen, der bruger dampen til strøm, og i stedet føre den direkte til varmevekslerne. Er der behov for meget elektricitet, ledes al dampen i stedet igennem turbinen og bliver til strøm. På billedet er det baller af sammenpresset affald fra England, der er ved at blive løftet ind i anlægget. Når der er plads i ovnene, håndterer ARC også affald fra udlandet og sender det ud som strøm til danskerne. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Man kan ikke brænde affald af, uden at der kommer røg op i atmosfæren. Det gør der også gennem skorstenene på Amager Bakke. ARC har dog store røgrensningsanlæg, som består af et elfilter, en katalysator, tre skrubbere og et støvfilter. De fjerner alt fra NOx, svovldioxid, saltsyre, kviksølv og andre uønskede stoffer. Selv efter røgrensningen er der i øvrigt varme tilbage, som kan bruges til noget, og den føres via varmevekslere ud i fjernvarmenettet. Og den rensede røg, der så ender med at komme ud af skorstenene, bliver nøje målt, så den overholder alle miljøkrav. ARC arbejder samtidig på at fange CO₂ fra røggassen. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.