Akut arbejde overhaler tagreparation på Hollænderhuset

Daginstitutionen Hollænderhuset skulle egentlig have haft nyt tag – men nu har andre skader vist sig at være mere akutte.

Hollænderhuset skal renoveres. Foto: Tim Panduro.

Egentlig skulle der have været lagt nyt tagpap på institutionen Hollænderhuset ved Halvejen i år. Men det må vente et år eller to – for endnu mere akutte problemer er kommet i vejen.

Da taget skulle efterses forud for renoveringen, blev det konstateret at tagfacaderne – et lidt mærkværdigt begreb, der dækker over ydervæggene i institutionens forhøjede indgangsparti, som strækker sig ind over taget – var i så elendig forfatning, at de skal repareres omgående.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har derfor netop godkendt, at der kan sættes ind mod de mere akutte skader i første omgang. Så må taget vente, til der er penge til det i de kommende år.

Pengene tages fra puljen til genopretning af daginstitutioner, der i år er på 625.000 kroner.