Brosten og fredninger gør fibernet til en udfordrende opgave

Det foregår med hakker og håndkraft – og med en arkæolog på tilkaldevagt, når der i disse måneder trækkes fibernet i Dragørs gamle bydele.

Håndkraft er i højsædet, men der er også mulighed for at bruge maskinkraft – med lidt forsigtighed. Foto: Sophia Lee Hansen Askou.

Gravemaskinen spiller andenviolin til skovle, håndkraft og hakker, når der graves fibernet ned i Dragørs gamle bydele over de kommende måneder. Ganske vist kratter grabben på rendegraveren forsigtigt i jorden med Piotr Szczepaniec ved styrepinden, men hans kollega Krzysztof Bielak skifter mellem hakker, skovle og andre redskaber, når de finere detaljer skal klares.

Fredninger, brosten og gamle, smalle gader gør nemlig, at GlobalConnect, der trækker trådene, må gå forsigtigt til værks.

»Det er i høj grad håndgravning. Det er ellers ikke noget, man gør specielt meget længere. Vi har været ude og købe hakker specielt til opgaverne herude,« fortæller René Bjørn Overlund. Som manager i QA Aftersales & Operations hos fiberleverandøren GlobalConnect har han projektansvar for nedgravningen af fibernet i de gamle bydele på begge sider af Kongevejen i Dragør.

Langvarigt projekt

Normalt ville det tage omkring to måneder at trække seks kilometer fiber til fremtidens internet – men i Dragørs gamle bydele tager det omkring dobbelt så lang tid, og forarbejdet har også været langvarigt.

»Typisk tager det et par uger at få gravetilladelse. Men på grund af fredninger og andre hensyn herude har det taget omkring et år at få lov til at grave,« fortæller han om det langvarige projekt, der begyndte i marts og forventes afsluttet i juli.

Da Dragør Nyt kigger forbi, er det Vartovslængen, der er ved at blive gjort klart til fibernettet. En rende på omkring 40 centimers dybde er gravet, og brostenene er lagt langs siden, hvor blomsterkrukker og bænke nu engang har tilladt det. På den anden side ligger det opgravede jord ud for de steder, det er hevet op. Normalt ville det blive lagt i en samlet bunke – men der skal være orden i sagerne i Dragør.

»Vi har Kroppedal Museum med ind over. De laver arkæologisk overvågning ved, at de en gang imellem kommer ud og laver stikprøver i den jord, vi graver op, og det er derfor, at det skal ligge, hvor vi har taget det. Vi har fået at vide, at de forventer, at der vil dukke noget op af jorden, og vi har også et nummer, som vi kan tilkalde dem på,« siger René Bjørn Overlund, der også fortæller, at brostenene som udgangspunkt også skal ligge præcis, hvor de blev taget, så gadens puslespil kan gå op.

200 kunder

Fibernet er en optisk internetforbindelse, som kan levere høje hastigheder. GlobalConnect graver fibrene ned for egen regning – og uden udgift for modtageren – i håb om, at forbindelsen så kan lejes ud til de forskellige internetudbydere, som kunderne benytter sig af.

I Dragørs gamle bydele har omkring 200 af de godt 500 husstande taget imod tilbuddet om fibernet, der med tiden kan bruges til et almindeligt internetabonnement. René Bjørn Overlund medgiver, at flere måneders arbejde for 200 husstande er en stor indsats.

»Som business case ser det ved første blik måske ikke så godt ud, men det er en langsigtet investering, der vil give noget tilbage hen over mange år,« siger han.

For beboere, der endnu ikke har meldt sig på fibernet, har han en opfordring.

»Man skal være opmærksom på, at kobbernettet udgår, så man vil ikke kunne få internet ad den vej. Man kan tilmelde sig, mens vi er i gang med at arbejde herude, men hvis ikke man gør det, kan der gå lang tid, før man får lov. Det tager lang tid at få tilladelser til at arbejde i de gamle bydele,« siger han.

Målet er at grave 50–60 meter fiber ned på en arbejdsdag – med forbehold for dårligt vejr og andet, der kan stå i vejen. En langsom proces – men også interessant, bedyrer René Bjørn Overlund.

»Det er jo et unikt projekt. Det er meget anderledes end at arbejde på en villavej i Hvidovre. Jeg ved, at vores brolæggere også er glade for det. Det er sådan noget, de er uddannet til, så det er sjovere for dem end at lægge fortovsfliser.«

Arbejdet i Dragør stopper ikke med retablering af gaderne. Kravene rækker også til de skabe, der skal fordele fibernetadgangen til de enkelte husstande.

»Skabene er specialfremstillede til byen i farven RAL 6005 Dragørgrøn. Nu er vi nede på, at der er fem ugers leveringstid tilbage,« fortæller han.

Rasmus Bjørn Overlund er projektansvarlig og har blandt andet ansvar for de omstændige ansøgningsprocesser. Foto: Sophia Lee Hansen Askou.

Jorden skal lægges langs kanterne af hensyn til arkæologerne – og brostenene bliver lagt, så de kan komme tilbage på rette plads. Foto: Sophia Lee Hansen Askou.

Piotr Szczepaniec sidder ved styrepinden, imens hans kollega Krzysztof Bielak udfører håndarbejdet. Foto: Sophia Lee Hansen Askou.