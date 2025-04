»Holbæk-modellen« erstattes med nyt vægttilbud til børn

Dragør Kommune justerer indsatsen for overvægtige børn med mere individuel rådgivning og tæt opfølgning.

I 2024 var 14,5 procent af eleverne i 8. klasse i Dragør overvægtige eller svært overvægtige. Foto: Signelements.

Sundhedsplejen i Dragør Kommune erstatter efter sommerferien 2025 den såkaldte Holbæk-model med et nyt tilbud til overvægtige børn og deres familier. Det nye koncept får navnet Sund vægt i balance og skal give et mere individuelt og fleksibelt forløb.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 1. april orienteret om ændringen.

Mere individuel tilgang

Siden 2017 har Dragør Kommune anvendt Holbæk-modellen som behandlingstilbud til børn med overvægt.

Modellen indebærer blandt andet klare begrænsninger for kost og motion for hele familien. Sundhedsplejen oplever dog, at det er blevet sværere at motivere familier til at tage imod tilbuddet, og vurderer, at modellens restriktive tilgang kan være en medvirkende årsag.

Ved en sundhedsundersøgelse i 2024 var 14,4 procent af eleverne i 8. klasse i Dragør overvægtige eller svært overvægtige. Når sundhedsplejen ved de årlige undersøgelser konstaterer overvægt, tilbydes familien hjælp, men interessen har været faldende.

Sundhedsplejen har derfor udviklet et nyt koncept, der i højere grad tager udgangspunkt i familiens egne ressourcer og udfordringer. Sund vægt i balance fokuserer på en helhedsorienteret indsats med fokus på søvn, fysisk aktivitet, kost og øvrige livsstilsfaktorer.

Tæt dialog med familierne

Forløbet i Sund vægt i balance strækker sig over et år med opfølgning cirka hver sjette uge.

Ved den første konsultation møder forældrene op uden barnet for at få en fortrolig snak om barnets sundhed og fastlægge realistiske mål.

Til de efterfølgende møder deltager både barnet og forældrene. Barnet måles og vejes blandt andet ved hjælp af bioimpedans, som giver detaljerede oplysninger om muskelmasse og fedtprocent. Vejledningen om kost tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og tilpasses individuelt.

Sundhedsplejen lægger vægt på, at rådgivningen skal være realistisk og tage udgangspunkt i hver enkelt families situation, så ændringerne kan blive varige.

Tidlig indsats for de mindste

Som led i den nye indsats vil der også blive iværksat en tidlig forebyggende indsats.

Familier med børn, der ligger højt på bmi-kurven ved vægtmålingen i 9–11-måneders alderen, vil blive tilbudt et opfølgende besøg, når barnet er 18 måneder gammelt. Forskning viser, at børn i denne gruppe har fire til fem gange højere risiko for at være overvægtige ved skolestart.

Med overgangen til det nye tilbud opsiger kommunen aftalen med firmaet bag Holbæk-modellen. Hidtil har denne aftale kostet 5.000 kroner årligt – primært til en app, som understøtter vægttabet.

Sund vægt i balance bliver varetaget af sundhedsplejens eget personale, og der vil ikke være udgifter til eksterne apps eller systemer.