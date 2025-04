Dragør skal have elektriske skraldebiler

Mindre støj, mindre røg – men en smule højere skralderegning. Sådan bliver konsekvensen af en politisk beslutning om at skifte til elskraldebiler som erstatning for de udslidte dieselmaskiner, der kører nu.

Lige nu har Dragør og Tårnby dieselskraldebiler – men i fremtiden bliver de elektriske. Foto: Tim Panduro.

Det kommer til at koste i omegnen af en femmer om måneden per husstand i Dragør. Til gengæld vil man kunne nyde, at dieseldunsten forsvinder, når affaldet fra husholdningerne bliver samlet ind.

Politikerne i Klima-, By- og Erhvervsudvalget har enstemmigt godkendt, at fremtidens skraldebiler i Dragør skal være elektriske.

I dag er de dieseldrevne, og i løbet af et år brænder de 2.500 liter brændstof af ved affaldsindsamlingen i Dragør. Det slipper man for – og de elektriske skraldebiler er samtidig mindre støjende end de traditionelle. Til gengæld er de dyrere i indkøb, og der skal laves et opladningsanlæg til bilerne ved omlastningen i Tårnby.

Baggrunden for beslutningen er, at skraldebilerne i Tårnby og Dragør kommuner er ved at være slidte. Langt de fleste blev taget i brug i 2019, og ifølge affaldsselskabet ARC er omkostningerne til reparationerne blevet større. Derfor skal der købes skraldebiler for 65 millioner kroner. Leveringen skal efter planen begynde i 2027.

De første par år vil taksterne for affaldsindsamling i Dragør ikke påvirkes, men i 2027 vil det årligt koste godt en kvart million kroner mere med elbiler, end det ville have kostet med dieselbiler. Fra 2029 er udgiften steget til godt 400.000 kroner – som altså svarer til cirka 60 kroner per husstand i Dragør.