Styrelse siger god for bedre adgang til handicappede i fredet biblioteksbygning

Fredningsmyndighederne godkender ombygning – samtidig er der fundet penge til betjeningsfri adgang på biblioteket.

Nu kan biblioteket gøres mere handicapvenligt. Foto: TorbenStender.

Arbejdet med at gøre biblioteket på Vestgrønningen mere handicapvenligt er nu rykket betydeligt nærmere.

Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilladelse til, at der kan laves to løfteplatforme og en rampe i bygningen på Vestgrønningen. Tilladelsen fra styrelsen er nødvendig, fordi biblioteksbygningen er fredet.

Rent praktisk betyder det, at trappen mellem gang og udlån skal bygges, og at der laves to løfteplatforme forskellige steder i huset. Desuden vil et blændet dørhul ved computerrummet blive genåbnet, og et par dørtrin vil blive fjernet.

Klima-, By- og Erhvervsudvalget har på sit seneste møde desuden besluttet at omprioritere midler for 435.000 kroner, så der kan etableres betjeningsfri adgang. Det vil give mulighed for at besøge biblioteket uden for normal åbningstid, når det er etableret.