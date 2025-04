Uanmeldte tilsynsbesøg på Enggården og i hjemmeplejen: »Bekræfter det, vi allerede vidste«

Enggården får lavere vurderinger i tilsynsrapport, mens hjemmeplejen viser fremgang. Kommunen følger op med konkrete tiltag.

Et uanmeldt tilsyn på Enggården i december gav lavere karakterer end tidligere år. Arkivfoto: Thomas Mose.

Det årlige uanmeldte tilsyn har afdækket flere udfordringer på både Enggården og i den kommunale hjemmepleje i Dragør.

Tilsynene, som blev gennemført af rådgivningsfirmaet BDO i december sidste år, viser, at der fortsat er væsentlige områder, hvor kvaliteten af ældreplejen kan styrkes.

Sagerne blev behandlet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2025.

Lavere karakterer til Enggården

På Enggården har det seneste tilsyn givet lavere karakterer end ved tilsynet året før. Særligt på områderne dokumentation og personlig pleje har BDO vurderet, at indikatorerne kun i lav grad er opfyldt.

Det betyder blandt andet, at dokumentationen i flere tilfælde ikke er ajourført, og at besøgsplaner mangler beskrivelser af beboernes samlede behov og støtte i alle døgnets timer. Derudover pegede tilsynet på manglende opfølgning ved forværring af beboernes tilstande.

Der blev desuden konstateret en oplevelse blandt beboere af for mange forskellige medarbejdere og vikarer, og uforudsigeligheden skaber utryghed og vanskeligheder i den personlige pleje.

BDO bemærkede også behovet for mere fokus på infektionshygiejne og på at styrke medarbejdernes faglige refleksion – særligt i forhold til demensfaglighed, aktiviteter og professionel kommunikation.

Ifølge Nicolaj Bertel Riber (A), formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i Dragør, stemmer tilsynets konklusioner overens med det, kommunen allerede arbejder med:

»Tilsynet bekræfter rigtig meget af det, vi allerede godt vidste. Det er desværre ikke så overraskende, men det er en bekræftelse på, at det store arbejde, vi er gået i gang med på Enggården, er både nødvendigt og rigtigt,« siger han.

Kommunen har valgt ikke at udarbejde en særskilt handleplan for Enggården, da langt hovedparten af tilsynets anbefalinger allerede er omfattet af den udviklingsplan, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i marts.

I udviklingsplanen er der sat 2,14 millioner kroner af til at implementere udviklingsplanen, og derudover tilføres der 4,7 millioner kroner ekstra som en varig øget udgift til plejecentret.

Dog er to konkrete anbefalinger håndteret særskilt. Dels har ledelsen undersøgt en beboers oplevelse af utryghed i forbindelse med en medarbejders udtalelser og vurderet, at der var tale om en misforståelse, og dels er der udarbejdet en ny vejledning i håndtering af snavset vasketøj, som der nu følges op på regelmæssigt.

Hjemmeplejen: Styrker og udfordringer

Tilsynet med Dragørs kommunale hjemmepleje viste overordnet bedre resultater end året før. Her blev vurderingerne givet i spændet mellem middel og meget høj opfyldelse af god praksis.

Hjemmeplejen scorede topkarakter inden for kommunikation og adfærd, og ifølge tilsynsrapporten oplever borgerne, at medarbejderne kommunikerer respektfuldt og imødekommende – også i pressede situationer.

Tilsynet pegede dog også her på udfordringer med travlhed, mange vikarer – især i weekenderne – og manglende kontinuitet i hjælpen. Nogle borgere oplevede, at skiftende medarbejdere gjorde det svært at føle sig trygge, og at kvaliteten i plejen kunne svinge.

På dokumentationsområdet vurderede BDO, at der stadig er behov for forbedringer, blandt andet i forhold til opfølgning på ændringer i borgernes tilstande og beskrivelser af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

»Jeg ser det som et godt tegn, at vi i en tid, hvor ældreområdet er presset, alligevel formår at fastholde nogenlunde det niveau, vi havde sidste år. Derfor har jeg også taget initiativ til, at udvalget får en god snak med ledelsen i hjemmeplejen, så vi sammen kan drøfte, hvad der skal til for at løfte kvaliteten yderligere,« siger Nicolaj Bertel Riber.

Handleplan med nye tiltag

Dragørs kommunale hjemmepleje har som opfølgning på tilsynet udarbejdet en handleplan, som blev godkendt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tirsdag den 1. april.

Handleplanen fokuserer på bedre dokumentationspraksis, kontinuitet og kvalitet i plejen.

En ny kvalitets- og udviklingssygeplejerske er ansat med ansvar for blandt andet audits af journaler og støtte til medarbejdere i dokumentationsarbejdet.

Der arbejdes også på at mindske vikarforbruget ved at øge antallet af faste medarbejdere i aftenvagter og indføre ekstra weekendarbejde blandt det faste personale.

Fremtidige tilsyn ændres

De kommende års tilsyn vil muligvis ændre karakter som følge af den kommende ældrelov, hvor det samlede ældretilsyn skal gentænkes.

»Proceduren for tilsyn er under forandring, så det er ikke til at vide, om man kan sammenligne tidligere tilsyn med de kommende. Men alt andet lige så tror jeg på, at de forandringer, der sker nu, vil skabe mere ro og en bedre hverdag for både borgere og medarbejdere,« siger Nicolaj Bertel Riber.

Ældrerådet i Dragør har givet høringssvar til begge sager om uanmeldt tilsyn. Rådet udtrykker bekymring over, at Enggårdens vurderinger er faldet siden sidste år, men bakker op om, at anbefalingerne håndteres gennem den eksisterende udviklingsplan.

I forhold til hjemmeplejen tilslutter Ældrerådet sig anbefalingerne fra BDO og giver sin fulde opbakning til handleplanen.