Automater til bind og tamponer skal afprøves

Nu bliver der sat automater op på Dragørs folkeskoler, så det bliver nemmere at få fat på bind eller tamponer, hvis menstruationen kommer uventet.

Hvis menstruationen rammer midt i skoletiden, skal det være nemt at få fat i bind og tamponer. Derfor blev Socialdemokratiet, Venstre, liste T og Moderaterne tidligere på året enige om at undersøge, om det var muligt at få sat automater op på skolerne, hvor man diskret og uden at spørge nogen kan få fat på bind og tamponer, hvis det er nødvendigt.

Forvaltningen har herefter været i kontakt med skolelederne, der samstemmende har sagt, at det er en rigtig god idé. For det kan for nogle piger føles grænseoverskridende at skulle gå på skolens kontor og spørge efter menstruationsprodukter, og det kan få dem til at gå hjem og dermed gå glip af skolegang.

Derfor bliver der nu som et forsøg sat automater med bind og tamponer op på udvalgte toiletter på hver skole.

Skolerne planlægger at inddrage elevrådene i forhold til, hvilke produkter der skal tilbydes, samt hvor det giver bedst mening, at automaterne opsættes.

Skolerne finder pengene til automaterne i deres egne budgetter i prøveperioden.