Dragør-virksomhed vinder fornem erhvervspris

Renteq fra Dragør har vundet Rotarys iværksætterpris for sit arbejde med at ombygge diesel- og benzinbiler til eldrift.

Renteq var de glade vindere af Rotarys regionale iværksætterpris. Foto: Dragør Rotary.

Dragør-virksomheden Renteq blev lørdag hyldet, da den verdensomspændende organisation Rotary holdt sin distriktskonference på AFUK – Akademiet for Uhæmmet Kreativitet i København.

Her modtog Renteq Rotarys iværksætterpris foran fem finalister fra hele Region Hovedstaden.

Renteq er en virksomhed, der skriver sig ind i den grønne omstilling ved at transformere gamle diesel- og benzinbiler til eldrift.

Når bilerne ombygges, genbruges størstedelen af køretøjet. Det sparer udledning og ressourcer fra bygning af nye biler, og bilens ombygning forlænger dens levetid, før den skal skrottes. Endelig får bilen, når den er ombygget til el, ifølge virksomheden meget længere serviceintervaller.

»Jeg er glad og taknemmelig for, at Dragør Rotary Klub har indstillet os til konkurrencen. Og det er et kæmpe skulderklap for os, at vi ender med at vinde iværksætterprisen,« siger Kristoffer Falk Qvist, som grundlagde Renteq tilbage i 2020, i en pressemeddelelse fra Rotary.

Med prisen følger ud over æren og blomster også et års medlemskab af Dansk Erhverv, et abonnement på ASE’s iværksætterstøtte, rådgivning og sparring fra foreningen Sparringspartnerne og timer hos en advokat, en revisor samt et reklamebureau.

»Det er dejligt med anerkendelsen, men vi kan helt sikkert også få glæde af de mange erfarne folk, som står klar til at hjælpe os i vores videre udvikling,« siger Kristoffer Falk Qvist.

Også hos Dragør Rotary Klub er der stolthed over, at endnu en lokal iværksætter klarer sig i den regionale iværksætterkonkurrence.

»Seerupgaard er en anden dygtig iværksættervirksomhed fra Dragør, som tidligere har vundet Rotarys regionale iværksætterkonkurrence. I Dragør kan vi være stolte af, at der er dygtige fagfolk, som tør at etablere virksomheder, som giver nye svar på vores udfordringer med klima og miljø. Stort tillykke til Kristoffer og Renteq med den regionale pris,« siger Jess Folke Andersen fra Dragør Rotary Klub.