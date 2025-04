Første podieplacering til David Walther

Racerkøreren fra Dragør har for alvor meldt sig ind i Formel 4 CEZ-mesterskabet med stærke resultater.

Dragør har endnu en gang markeret sig som hjemsted for unge motorsportstalenter. Mens Christian Rasmussen allerede kører i den amerikanske IndyCar-serie, er 17-årige David Walther godt på vej til at gøre sig bemærket i den europæiske formelserie.

David Walther har taget et stort skridt frem i sin motorsportskarriere. I et løb i Formel 4 Central European Zone (F4CEZ) har han for første gang stået på podiet – og endda hele to gange – og han har vist, at han er klar til at tage kampen op med de etablerede navne i feltet.

David Walther fra Dragør tog et vigtigt skridt i sin motorsportskarriere, da han kørte sig til en tredjeplads i løb to under løbsweekenden på Red Bull Ring i Formel 4 CEZ. Det markerer hans første podieplacering i FIA-regi i Formel 4 – en vigtig milepæl for den unge racerkører.

Præstationen bliver endnu større af, at han satte løbets hurtigste omgangstid med 1:33,350 på omgang 15 – hurtigere end løbets vinder.

I de øvrige løb denne weekend sluttede han på ottendepladsen både i løb et og tre – og David Walther kan se tilbage på en flot weekend, der giver ham en syvendeplads i den samlede stilling, og ikke mindst er han øverst blandt rookie-kørerne, som deltager i serien for første gang.

Artiklen fortsætter efter billedet.

David Walther (nummer tre fra venstre) fik sin første podieplads på Red Bull Ring i Formel 4 CEZ. Foto: Petr Frýba.

Optimisme i teamet

Walther kører for det schweiziske team Maffi Racing, som tidligere på året tog ham ind som en del af deres satsning i Formel 4. Teamet har været synligt tilfredse med hans udvikling og hæfter sig nu ved de stærke resultater. På sociale medier skriver teamet selv efter løbet:

»Let’s get even higher next time (Lad os sigte endnu højere næste gang, red.)« – et signal om, at teamet har mod på mere.

Løbet i F4CEZ-serien er en del af en større satsning for David Walther, der tidligere i år også har deltaget i Formula Winter Series. Det er en del af forberedelserne til deltagelse i udvalgte løb i det italienske Formel 4-mesterskab, hvor konkurrencen er hård, men hvor David Walther allerede har udtalt, at målet er at tage rookie-title.