Nye indsatser skal hjælpe sygemeldte og ledige over 55 år tilbage i arbejde

To nye beskæftigelsesprojekter skal støtte henholdsvis sygemeldte og seniorer i Dragør og Tårnby. Formålet er at få flere tilbage på arbejdsmarkedet.

Tårnby og Dragørs jobcenter holder til ved Tårnby Rådhus. Foto: Freja Bundvad.

Tårnby Kommune, som varetager beskæftigelsesindsatsen for Dragør, igangsætter to nye initiativer, der skal støtte sygemeldte og ledige seniorer i at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Tiltagene er en del af en målrettet indsats på beskæftigelsesområdet, som blev præsenteret for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april.

Sociale investeringer for sygemeldte

Tårnby Kommune har besluttet at investere i et projekt med sociale effektinvesteringer, der varer to år og omfatter både Dragør og Tårnby.

Indsatsen retter sig mod 120 sygemeldte borgere fra de to kommuner. I Dragør er der aktuelt 21 borgere i jobafklaring og 48 på sygedagpenge.

Projektet er delt i to spor. I indsatssporet følger projektet udvalgte borgere, som er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Udvælgelsen sker ud fra kriterier som længden af sygemeldingen, mulighederne for tilbagevenden til beskæftigelse og fraværet af komplekse barrierer som misbrug eller langvarige psykiatriske indlæggelser.

Derudover indeholder projektet et læringsspor, der har til formål at opkvalificere jobcenterets medarbejdere, så de bedre kan understøtte en jobrettet indsats for sygemeldte borgere.

Målet med indsatsen er at skabe en mere effektiv vej tilbage til arbejdsmarkedet for borgere med længerevarende sygefravær.

Ifølge Nicolaj Bertel Riber (A), formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i Dragør, har projektet potentiale til at gøre en væsentlig forskel for sygemeldte borgere i Dragør.

»Der er selvfølgelig noget samfundsøkonomisk i at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet, men det handler i høj grad også om at støtte det enkelte menneske i at finde fodfæste igen,« lyder det fra udvalgsformanden.

»Det her kan betyde, at nogle af borgerne får mulighed for at vende godt tilbage og få deres liv igen efter en sygemelding, og det er efter min mening det allervigtigste,« uddyber han.

Projekt for ledige over 55 år

Et andet initiativ er et »Senior Advisory Board« – et projekt målrettet ledige dagpengemodtagere over 55 år med tre til ni måneders ledighed. Dragør Kommune har på nuværende tidspunkt 14 borgere i denne målgruppe.

Projektet er et samarbejde mellem ni kommuner med Gladsaxe Kommune som projektansvarlig. Initiativet er støttet af Beskæftigelsesministeriet med 2,27 millioner kroner og løber fra den 1. januar i år til den 30. november 2026.

Indholdet i projektet omfatter en træningsfase med fokus på individuelle samtaler og kompetenceudvikling samt tilknytning af rekrutteringsspecialister fra forskellige virksomheder. Målet er at nedbryde fordomme om seniorarbejdskraft og skabe konkrete virksomhedstilknytninger i form af løntilskud, løntimer eller praktik.

Projektet er åbent for alle over 55 år, der taler dansk og har basale it-færdigheder. Målgruppen favner bredt, og forløbet tilpasses den enkeltes faglige baggrund.

»Når du har passeret 50, kan det være rigtig svært at komme i arbejde igen som ledig – og det er bemærkelsesværdigt, for den her gruppe har enormt meget at byde ind med. Jeg vil klart anbefale, at man som ledig over 55 tager imod det her tilbud, fordi det kan være et rigtig godt værktøj til at komme godt videre,« siger Nicolaj Riber.