Tøjbytte og reparationscafé mellem boghylderne

Der var mulighed for at skaffe sig nyt gammelt kluns til garderoben. Foto: TorbenStender.

Ressourceforbrug og genanvendelse fyldte godt op på Dragør Bibliotek lørdag, hvor biblioteket i samarbejde med Repair Café Dragør inviterede til bæredygtighedsdag mellem boghylderne.

Her kunne man blandt andet bytte det tøj, der alligevel bare fyldte i garderoben, med andre, som også havde ryddet op i skabet – eller man kunne få repareret tøj, der trængte til en lapning eller opdatering. Det var også muligt at få repareret elektronik.

»I løbet af dagen nåede repaircaféen at hjælpe ti mennesker, blandt andet med at få rettet en nederdel til og reparereret batteriet til en elcykel,« fortæller bibliotekar Ulla Fajfer, der sammen med sine kollegaer havde sørget for, at bøger om bæredygtighed og genanvendelse blev vist frem i dagens anledning.

»Mange kom forbi og snakkede med os, og det er vi glade for. Det handler ikke kun om, at folk skulle have repareret noget den dag, men også om at få folk til at tænke i bæredygtighed. Som bibliotek forsøger vi at udvikle folks holdninger til forskellige ting,« siger hun.

Besøgende børn havde mulighed for at forsøge sig med vævehåndværket. To vævere, Tine Blume Kristensen og Clara My, havde lavet en væveworkshop for børn, der kunne prøve kræfter med at væve i rammer lavet af genbrugsmaterialer.

»Der var tre meldt til på forhånd, men der endte med at komme 11 børn,« siger bibliotekaren, som håber på at gentage arrangementet.

»Det var en sjov dag, og det er altid godt at samarbejde med andre.«

Børn kunne prøve vævehåndværket. Foto: TorbenStender.

Foto: TorbenStender.