Kvinde dræbt af flugtbilist i Store Magleby

En person er død, mens en anden er lettere kvæstet efter at de blev påkørt af en flugtbilist sent tirsdag.

Politiets teknikere ankom til stedet efter midnat. Foto: Tim Panduro.

En 68-årig kvinde blev tirsdag aften dræbt i en trafikulykke ud for busstoppestedet på Englandsvej ved Kirkevej i retning mod Tårnby. Kort efter ulykken oplyste Københavns Politi til Dragør Nyt, at kvinden var kritisk kvæstet, og ifølge flere medier afgik hun siden ved døden.

En anden person blev også bragt til tjek på hospitalet, men er ifølge vagtchefen hos Københavns Politi ikke kommet alvorligt fysisk til skade.

Ifølge vagtchefen hos Københavns Politi blev de to ramt af en bil på vejstrækningen ud for busstoppestedet. Bilen kørte fra stedet efter påkørslen, efterladende de to kvæstede på asfalten.

Ulykken skete omkring klokken 22.45, og politi og ambulancer blev kaldt til stedet. Englandsvej forblev spærret til langt ud på natten i retning mod Tårnby, mens politiets teknikere undersøgte området. Blandt andet blev der tilsyneladende taget billeder af dækaftryk på vejbanen, hvor der også lå flere genstande. En betjent afsøgte i den første time efter ulykken området omkring Kræmmergården og Søndre Kinkelgade op til Brydevej, og siden blev der også sat politihunde ind, der blandt andet afsøgte Englandsvej.

Vagtchefen kunne sent tirsdag ikke oplyse yderligere om flugtbilen eller hvorfor politibetjente og hunde afsøgte området, når bilen var kørt fra stedet.

Politiet understreger, at efterforskningen fortsat er i gang, og opfordrer borgere med oplysninger eller relevante iagttagelser til at kontakte myndighederne. Vidner kan kontakte Københavns Politi på telefon 114

Der blev sat en hundepatrulje ind for at lede efter spor. Foto: Tim Panduro.

Politiet viste stor interesse for et par parkerede cykler ved busstoppestedet. Foto: Tim Panduro.

Politiet går grundigt til værks, når der sker så alvorlige og tragiske hændelser. Foto: Tim Panduro.

Englandsvej var spærret i flere timer efter ulykken. Foto: Tim Panduro.