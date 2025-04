Mistænkt har meldt sig selv efter dødsulykke i Store Magleby

Politiet bekræfter, at en mistænkt har meldt sig selv efter påkørsel, der kostede en 68-årig kvinde livet – efterforskningen fortsætter.

Politiet var til stede på gerningsstedet det meste af natten. Foto: Tim Panduro.

En mistænkt har meldt sig selv i sagen om den 68-årige kvinde, der tirsdag aften blev dræbt i en påkørsel på Englandsvej i Store Magleby. Det oplyser Københavns Politi onsdag morgen.

Ulykken skete omkring klokken 22:45 ved busstoppestedet ud for Kirkevej i retning mod Tårnby. Den 68-årige kvinde blev ramt af et køretøj og afgik senere ved døden. En anden person blev ligeledes ramt, men er ifølge politiet ikke kommet alvorligt fysisk til skade. De pårørende er blevet underrettet.



»Vi er fuld gang med efterforskningen – vi har blandt andet haft hunde ude og søge på stedet, og vi indhenter løbende videoovervågning i området. Vi hører meget gerne fra borgere, der har noget eller har oplysninger, der kan være relevante for sagen,« oplyser Københavns Politi.

Den person eller de personer, der påkørte kvinden, flygtede fra stedet uden at yde hjælp. Politiet har efterfølgende gennemført en omfattende indsats med teknikere, hundepatruljer og afsøgning af nærområdet. Der blev blandt andet søgt omkring Kræmmergården og Søndre Kinkelgade op til Brydevej.

Onsdag morgen meddelte Københavns Politi via det sociale medie X, at en mistænkt i sagen har meldt sig selv.

»En mistænkt flugtbilist har meldt sig selv i en sag om en 68-årig kvinde, der sent tirsdag aften blev påkørt på Englandsvej i Store Magleby og døde af sine kvæstelser. Efterforskningen fortsætter, og vi hører stadig gerne fra vidner, der har set noget ifm. ulykken,« oplyser Københavns Politi.

Politiet understreger, at efterforskningen fortsat er i gang, og opfordrer borgere med oplysninger eller relevante iagttagelser til at kontakte myndighederne. Vidner kan kontakte Københavns Politi på telefon 114.