Vi har modtaget:

Den sorte firkant

– havnens øjebæ

Øjebæen drejer sig selvfølgelig om bådeværftets haller på Dragør Havn.

Jeg har desværre ikke fulgt med i byggeriet af hallerne, andet end at jeg indimellem har set dem blive opført. Men jeg troede da, at man overholdt lovene og lokalplanen i sådan et byggeri. Det er rigtig godt, at vi har nogle borgere, som holder øje med tingene – mange tak til Ole Storgaard.

Hvorfor har Dragør Kommunalbestyrelse ikke overholdt Lokalplan 70, som gælder for området, og hindret opførelsen af sådanne nogle grimme bygninger? De falder absolut ikke ind i miljøet i Dragør, der jo er på vej til at blive optaget på unes-cos verdensarvsliste. Hvorfor har man ikke hørt efter, hvad TænkeTanken havde at sige?

Jeg vil meget gerne have svar på dette – og husk at der snart er kommunalvalg.

Med venlig hilsen

Jørgen Frederiksen

Lundegård Strandvej 25