Vi har modtaget:

Det er dyrt at være lille

Dragør Kommune har nogle af landets højeste administrationsudgifter

I Dragør betaler hver borger 7.558 kr. om året til administration. Det er 2.672 kr. mere om året, end borgerne i Tårnby Kommune betaler.

I runde tal betyder det, at en Dragør-familie på fire personer således betaler cirka 11.000 kr. mere til administration, end en tilsvarende familie i Tårnby. Hvert år! (Se kend din kommune 2021, side 94, hvor Dragør ligger nr. 91 ud af 97 kommuner) (Kend din kommune kan downloades her, red.).

Er servicen bedre i Dragør Kommune?

Rådhuset i Dragør har en ugentlig åbningstid på 18 timer – på rådhuset i Tårnby er den 25 timer.

Måske er ekspeditionstiden så hurtigere i Dragør Kommune?

Det kan måles på flere områder. Hvis man kigger på byggesagsbehandling, hvor der findes sammenlignelige opgørelser, så har Tårnby Kommune i gennemsnit for de to seneste år været 41 dage hurtigere pr. sag, end Dragør Kommune.

Hvis man i stedet for – helt subjektivt – kigger på for eksempel fornyelse af pas og kørekort, så har flere Dragør-borgere samstemmende fortalt, at de i stedet for har benyttet rådhuset i Tårnby, hvor ventetiden har været meget kortere. Det stemmer også med mine egne erfaringer. Men måske har jeg bare været uheldig? Og måske er der andre end mig, der bedre kan forklare – og forsvare – hvorfor vi i Dragør skal betale 55% mere til administration, end borgerne i Tårnby betaler?

Måske er det bare dyrt at være lille?

Med venlig hilsen

Flemming Blønd

Cand.jur.