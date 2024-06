Vi har modtaget:

Et godt resultat

Tak for opbakningen til Venstre ved europaparlamentsvalget

Venstre fik et godt resultat ved valget til europaparlamentet, og er med afstand det største blå parti.

Det blev også resultatet her i Dragør Kommune, hvor Venstre endda blev det største parti i det hele taget.

Tak til alle, som har støttet op om Venstre – og med deres stemme er med til at sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa.

Med venlig hilsen

Erik Skovgaard Nielsen

Formand, Venstre i Dragør