Vi har modtaget:

Sommer i Dragør

Færre arrangementer end i tidligere år

Kommunalbestyrelsen besluttede torsdag den 4. februar 2021, at By-, Erhvervs- og Planudvalget skulle forelægges alle ansøgninger, der er centreret om arrangementer ved havnen og ved Dragør gamle by forinden eventuel godkendelse.

Det skyldes klager over, at der i sommerperioden sidste år var lidt for mange særarrangementer, hvormed havnens stille hverdag nærmest helt var forsvundet.

Der forelå nu til udvalgets møde ansøgninger om Dragør Kunst Festival, Vin- og jazzfestival, Lodsens Dag og havnefest på havnepladsen samt Bungy Trampolin på Badstuevælen til beslutning.

By-, Erhvervs- og Planudvalget traf følgende beslutninger herom i enighed:

at der meddeles tilladelse til Dragør Kunst Festival på havnepladsen den 10.–11. juli at der meddeles tilladelse til Vin- og jazzfestival på havnepladsen den 16.–17. juli at der meddeles tilladelse til Lodsens Dag på havnepladsen den 31. juli at der meddeles tilladelse til Havnefest på havnepladsen den 13.–15. august at der meddeles afslag på Bungy Trampolin på Badstuevælen i skolernes sommerferie – ugerne 26–31.

Der var enighed om, at Bungy Trampolin kunne være et spændende islæt for især de unge. Problemet er dog bare det enkelte, at det i Dragør er svært at finde et egnet sted for en placering, hvor naboerne ikke vil blive generes af støj m.m. Der kan dog komme en række mindre aktiviteter, hvor havnes ledelse vil tage stilling til, om der er plads.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for Dragør By-, Erhvervs- og Planudvalget