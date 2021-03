Vi har modtaget – kommentar til Ebbe Kyrø:

UNESCO

Kære Ebbe

Du giver flere steder udtryk for din begejstring for UNESCO. (Læs Ebbe Kyrøs indlæg her, red.)

Du har dog primært fokus på de mange fondsmidler, en sådan certificering åbner mulighed for, og det er jeg enig med dig i.

Hvis det ikke var fordi, jeg kendte dig, og jeg vidste, at du vil vores by og havn det godt, kunne man få det indtryk, at den væsentligste årsag til din anbefaling er, at vi herigennem kan få finansieret nogle af kommunens udfordinger, eksempelvis parkeringsproblemer, digebyggeri og kulturhus. Men det må ikke blive et argument, for så er vi jo blot til salg for ussel mammon.

For øvrigt tror jeg sagtens, at vi kan søge fondsmidler uden en UNESCO-certificering.

Vi har turdet at sige nej netop for at beskytte vores bys kulturarv, nemlig en funktionsdygtig og levende by i historiske bygninger.

Uanset hvor mange parkeringsanlæg vi kan få finansieret, er det ikke noget, der vil forskønne vores by. At vi har et parkeringsproblem, er alle vist klar over, men det må og bør først og fremmest være en kommunal opgave at løse parkeringsforholdene for de mange mennesker, der bor i den gamle by, og som er afskåret fra at etablere parkering på egen matrikel.

Jeg kan se, at kommunalbestyrelsen i december måned har sagt ja til at overtage værftet kvit og frit. Det er en meget smuk formulering, men vi ved jo alle, at en oprydning af grunden – og ikke mindst forureningen – vil koste dyrt. Anslået mellem 5 og 10 mio. kr. Det er mig derfor ubegribeligt, at man kan indgå en sådan aftale. Alt andet lige ender denne regning jo hos borgerne.

Mig bekendt er der ikke nogen borgere, ud over biografforeningen, der har ytret ønske om et kulturhus.

Jeg tror, de fleste borgere er bekendt med, at vi ikke har brug for flere udgifter, før det ikke er nødvendigt at skære i vores kerneområder.

Jeg ved godt, at I politikere hele tiden oplyser om jeres store kassebeholdning, men den stammer ikke fra rettidig omhu, men fra optagelse af lån.

Diget

I har stadig ikke oplyst, hvordan I har tænkt jer at finansiere diget, til trods for at I for længe siden har nedsat et §17, stk. 4-udvalg, som skulle komme med løsninger på dette.

Jeg ved godt, der snart er valg, og man kunne jo få det indtryk, at det er årsagen til, at I ikke melder klart ud.Lad os nu få svesken på disken, så vi ved, hvad vi har at forholde os til.

Du og liste T skal have ros for at tage stilling til UNESCO. Det samme har Konservativt gjort, og det ville klæde de andre partier at vise lederskab og melde klart ud om, hvad de anbefaler.

De fleste af os har valgt Dragør som bopæl, fordi vi elsker et lille samfund med ro og dejlige omgivelser. Det tror jeg desværre, at vi vil miste en del af, så derfor har jeg efter lange overvejelser besluttet mig til at sige nej tak til UNESCO.

Med venlig hilsen

Søren Hvalsø